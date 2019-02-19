Teknoloji Süper Ay bu akşam çıplak gözle görünecek
BİLİM

​​Süper Ay bu akşam çıplak gözle görünecek! Süper Ay Türkiye'den izlenebilecek mi?

Süper Ay bu akşam çıplak gözle görünecek

Ay, bu akşam Dünya'ya 2019 yılı içerisindeki en yakın konumuna gelecek. Süper Ay olarak adlandırılan bu doğa olayında Ay, sıradan görünümüne nazaran yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ay, İstanbul saati ile 18.20'de net bir şekilde görülebilecek.
Süper Ay, İstanbul saati ile 18.20'de net bir şekilde görülebilecek.

Ay, bu akşam Dünya'ya 2019 yılı içerisindeki en yakın konumuna gelecek. Gökyüzünden sıradan görünümünden daha belirgin ve daha parlak bir şekilde görülebilecek olan Ay, bu akşam saatlerinde Süper Ay olarak isimlendirilen halini alacak.

Süper Ay Türkiye’den izlenebilecek!

Süper Ay bu akşam net bir şekilde Tüm Türkiye’den gözlemlenebilecek. İstanbul saati ile 18.20 civarında doğu yönünde net bir şekilde görülebilecek olan Süper Ay, ilerleyen saatlerde güneydoğu yönüne doğru yükselmeye başlayacak.

Dünya’ya 356.800 km'ye kadar yakınlaşacak olan Ay, sıradan günlere göre yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünecek.

Bu akşam gökyüzünde yaşanacak olan görsel şölen hiçbir ekipmana gerek kalmaksızın çıplak gözle çok net bir şekilde gözlemlenebilecek. Ayrıca NASA, Ay’ın Süper Ay formunu internet üzerinden canlı olarak yayınlayacak.

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