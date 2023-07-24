T3 Vakfı'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır oldu.
Yerli ve milli savunma teknolojisinin öncü kurumlarından olan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nda (T3 Vakfı) yeni dönem başlıyor.
Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar başkanlığında gerçekleşen toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri seçildi.
T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TEKNOFEST yarışmalardan sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Elvan Kuzucu Hıdır, yeni dönemde Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Haluk Bayraktar, "Göz bebeğimiz olan T3Vakfi için yeni bir dönemin başlangıcındayız." ifadelerini kullandı.
"Milli Teknoloji Hamlesi’ne öncülük etmeye devam edeceğiz"
Elvan Kuzucu Hıdır'ın T3 Vakfı'nın yeni başkanı seçilmesine ilişkin vakfın resmi Twitter hesabından da paylaşım yapıldı.
Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde gerçekleştirilen Mütevelli Heyeti toplantısı sonucu önümüzdeki dönemde görev üstlenecek yönetim kurulu üyelerinin seçildiği belirtildi.
Hıdır'ın yeni dönemde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdüreceği belirtilen paylaşımda, "Milli Teknoloji Hamlesi’ne öncülük etmeye devam edeceğiz." ifadelerine de yer verildi.
Bakan Kacır'dan Hıdır'a tebrik
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Elvan Kuzucu Hıdır'ı tebrik etti.
Kacır açıklamasında, ''Milli Teknoloji Hamlesi’nin öncü kurumlarından T3 Vakfi’mızın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Elvan Kuzucu Hıdır'ı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Haluk Bayraktar Başkanımız ve ekibi büyük işlere imza attılar. Şimdi hedef daha yükseğe!'' ifadelerini kullandı.