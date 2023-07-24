Göz bebeğimiz olan @T3Vakfi için yeni bir dönemin başlangıcındayız. Beş yıldır yürüttüğüm T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine veda etme zamanı geldi. Bu süre boyunca çok severek yürüttüğüm görevimi, gelecek dönem için güvenle Elvan Kuzucu Hıdır Hanıma (@elvan_kzc)… https://t.co/ah7xcg3qQC pic.twitter.com/XZcwPXTrgH