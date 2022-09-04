TEKNOFEST KARADENİZ'de 30 bin çocuğa eğitim

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında kurduğu atölyelerde 30 bin çocuğa eğitim verildi.

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde Samsun Çarşamba Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'in içindeki atölyelere çocuklar ilgi gösterdi.

Festival kapsamında atölyelerde 30 bin çocuk eğitim aldı.

T3 Vakfı Deneyap Koordinatörü Buse Zehra Kökçam, TEKNOFEST KARADENİZ'in ilk gününden itibaren çocukların atölyelere büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Vakfın festival alanında atölyeleri bulunduğuna işaret eden Kökçam, "Bu atölyeler arasında doğa bilimlerinden tasarıma, matematikten teknolojiye, bilimden keşfe 20 atölye bulunmaktadır. 6 gün boyunca 30 binden fazla çocuğa eğitim verdik. Aynı zamanda T3 Vakfı projelerine de festivale katılan vatandaşlarımız başvuru yapabildi. Bunun yanı sıra girişimcilik merakı olan kişiler de girişimcilik başvurusu yaptı." dedi.

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T3 Vakfı'nın eğitim parkurunun tanıtımının da yapıldığını dile getiren Kökçam, "Aynı zamanda planetaryumda astronomi gösterisi oldu öğrencilerimiz için. 12 bin öğrenci de planetaryumu ziyaret etti." ifadesini kullandı.

FOTOĞRAF 7 T3 Vakfı tarafından 5.'si düzenlenen Teknofest, ilk günden itibaren yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Teknofest Karadeniz'i ilk gün 110 bin, ikinci gün 95 bin, üçüncü gün 120 bin, dördüncü gün 105 bin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiği beşinci günde ise 220 bin kişi ziyaret eti. Festivali ilk 5 günde toplam 650 bin kişi ziyaret etti. Festivale olan ilgi son günün Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle de yoğun oldu. Samsun'dan ve çevre illerden gelen on binlerce kişi yerli ve milli teknoloji hamlelerinin görmek için festival alanına akın etti. Vatandaşlar özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Kızılelma insansız hava uçağı ve Hürjet'e yoğun ilgi gösterdi. Festivale son gün gelme fırsatı yakalayan vatandaşlar, “İşlerimiz dolayısıyla son gün gelebildik. Çok kalabalık bir ortam var. Buraya geldiğimiz, milli teknoloji ürünlerini gördüğümüz için çok mutluyuz. Yanımızda çocuklarımızı getirdik onlar da gördüklerinden çok memnun kaldılar” ifadelerini kullandılar. Teknofest Karadeniz, son gün etkinlikleri ile sona erecek. Bir sonraki Teknofest ise İstanbul'da gerçekleşecek. Teknofest Karadeniz’e son günde de ilgi yüksek Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest Karadeniz'e son günde de yoğun ilgi var. Festivali ilk 5 günde 650 bin kişi ziyaret etti.

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