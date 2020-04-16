Teknoloji Tabip Box Kiosku hizmete açıldı
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Tabip Box Kiosku hizmete açıldı

Atatürk Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan TABİP protokolü kapsamında, bilimsel araştırmalar başta olmak üzere birçok bilgiye ulaşmada kolaylık sağlayan TABİP Box Kiosk Cihazı Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesine hizmete sunuldu.

Haber Merkezi İHA
Erişimi son derece kolay.
Erişimi son derece kolay.


Türkiye’nin tanıtımı için yürüttüğü kamu ve kültür diplomasisi faaliyetleri ile ülkeler arasında dostluk köprüleri kuran Yunus Emre Enstitüsü, uluslararası bilimsel ve akademik iş birliklerini güçlendirmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesini (TABİP) başlattı.
Türkiye’nin kültür diplomasisi faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel, akademik ve teknolojik alanda sahip olduğu imkân ve kapasiteyi dünyaya tanıtmak; akabinde Türkiye’nin bilimsel ve akademik etkileşim stratejilerini oluşturmak için de çalışmalar yürüten Yunus Emre Enstitüsü, bu kapsamda Atatürk Üniversitesi ile imzaladığı protokolle, Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) ve tüm üniversite mensuplarını ilgilendiren konularda bilgi veren TABİP Box Kiosk Cihazını Atatürk Üniversitesinin kullanımına sundu.

Hizmete başladı.

Birçok veriye anında erişim

Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesine kurulumu tamamlanan TABİP Box Kiosk Cihazı, TABİP kapsamında geliştirilen TABİP Portal web sitesinin ve mobil uygulamasının fonksiyonlarını içeren birçok veriye anında erişim imkânı sağlıyor.
Akademik ve idari personeller ile öğrencilerin hizmetine açılan TABİP Box Kiosku, bilimsel araştırmalar, sempozyum, kongre, konferans duyuruları, haberler, proje ve burs çağrıları, etkinlikler, staj ve iş duyuruları gibi daha birçok konuyu tarayarak kullanıcılara geniş ve detaylı bir veri tabanı sunuyor.

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