Tarihi gün: Bu gece uzaya fırlatılacak! Türksat 6A 10 yıllık çalışmanın ürünü

Bundan iki yıl sonra 1996'da Türksat 1C, 2001'de Türksat 2A, 2008'de Türksat 3A, 2014'te Türksat 4B uzaya gönderildi. Türksat 5A 2021'de ve son olarak Türksat 5B de 2022'de hizmete alındı.