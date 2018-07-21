Tatilde işin püf noktaları

1 - Halka açık kablosuz internete güvenmeyin: Herkesin erişimine açık ve güvenli olmayan kablosuz internet bağlantılarına güvenmeyin. Restoran, cafe, mağaza gibi açık ağlara bağlanan cihazlardan birine gelişmiş bir kötü amaçlı yazılım bulaşmış olabilir. Bu tür bir ağa bağlandığınızda o kötü yazılımlar önce sizin bilgisayarınıza, ardından da şirket ağınıza yayılabilir. Acil olarak kısa bir iş e-postanıza cevap vermeniz gerektiğinde; mutlaka VPN (sanal özel ağ) ya da mobil veri kullanmayı tercih edin.

2 - Tatile çıkmadan önce verilerinizi yedekleyin: Yedeklemek en temel güvenlik önlemlerinden biridir. Şirket çalışanıysanız, üzerinde çalışacağınız bütün belge ve verilerin şirket depolama alanında bulunduğundan emin olun. Girişimci olarak çalışıyorsanız, verilerinizi evde bırakabileceğiniz harici bir belleğe yedeklemeyi unutmayın. Tatil için bavul hazırlarken bir yandan yedekleme yapabilirsiniz!

3 - HTTPS (HTTP Secure) sayfalara şüphe ile yaklaşın: Kullanıcılar arasında şifreli sitelerin (genellikle adres çubuğunda HTTPS ile gösterilen ve bir kilit ikonu ile tanımlanan) tamamen güvenli olduğu doğru değil. Şifreleme işlemi kullanıcının gizliliği açısından daha iyi olsa da, hackerlar tarafından her geçen gün daha fazla kullanılır hale geldi. Hakan Tağmaç, “Günümüzde girdiğimiz web sitelerinin yarısı şifreli. Ağlar arası şifreli iletişimde zararlı bir dosyayı tespit etmek oldukça güçtür ve ancak machine learning veya yapay zeka kullanan ileri derece güvenlik çözümleri ile bulunabilir. Bu sebeple bağlandığınız internet sitesine dikkat edin, çünkü hepsi ilk bakışta güvenli görünüyor” şeklinde uyarıda bulunuyor.

4 - Herkese açık bilgisayarlarda çalışmayın: İş dışında başka bir amaçla kullanılan hiçbir cihaz üzerinde çalışmamanızda fayda var. Otel, kütüphane, ortak çalışma alanı gibi yerlerde herkesin kullanımına açık olan bilgisayarlardan uzak durun. Böyle bilgisayarlardan iş ile ilgili ileti ya da belge göndermeyin.

5 - Sadece şirket hesaplarını kullanın: Birçok şirket iş politikalarında, iş ile ilgili tüm iletişimin -e-posta yoluyla ya da başka bir uygulama üzerinden- şirket hesaplarından yapılması gerektiğini belirtilir. Acil bir gönderim yapmanız gerektiğinde ve şirket hesabına bağlanmakta sorun yaşadığınızda kişisel hesaplarınızı tercih ediyor olabilirsiniz. İletinin gönderilmesinin bu riske değip değmeyeceği konusunda iki kez düşünün.

6 - Hassas bilgilerinizi paylaşmayın: Bu kural sadece tatil zamanında değil, çoğumuzun günlük hayatı için de geçerli. Sonrasında kötü sürprizlerle karşılaşmak istemiyorsanız e-posta veya diğer iletişim uygulamalarında; banka, kart, kimlik bilgilerinizi, kullanıcı adı ve oturum açma şifreleriniz gibi hassas bilgilerinizi paylaşmayın. Tatil sırasında finans departmanları da daha dikkatli olmalı.