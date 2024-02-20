TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvurular devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda teknoloji yarışmalarında kıyasıya mücadele edecek olan gençler yeni bir yarışma ile tanışacak. Hava Savunma Sistemleri Yarışması TEKNOFEST’te yerini aldı. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu için önemli bir yere sahip yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören yükseköğretim (ön lisans, lisans ve lisansüstü) öğrencileri en az 3 en fazla 15 kişilik takımlar haline katılabiliyor. Detaylar haberimizde...