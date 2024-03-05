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Teknoloji

TEKNOFEST Girişim Programı 3. dönemi için geri sayım başladı: Başvuru tarihi belli oldu

TEKNOFEST Girişim Programı 3. dönemine başlıyor. Yeni girişimcilere kapılarını açacak olan program teknoloji odaklı, ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip girişimcilerin; proje fikirlerini sürdürülebilir ve hızlı bir şekilde ticari faaliyete dönüştürmesine yardımcı oluyor.

12:32 - 5/03/2024 Salı
Güncelleme: 12:34 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Teknolojiye iz bırak, geleceği sen yaz!
Teknolojiye iz bırak, geleceği sen yaz!

TEKNOFEST, Girişim Programı'nın 3. dönemine start veriyor. Bu program teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip girişimcilere kapılarını aralayarak, proje fikirlerini sürdürülebilir ve ticari faaliyete dönüştürmelerine destek olacak.


TEKNOFEST Girişim Programı 3. döneme kimler başvurabilir?

Programa; 2018- 2023 yılları arasında TEKNOFEST yarışmalarında finalist olmuş takım üyeleri ve projesini şirketleştirmiş girişimler başvurabilir. Başvurular 20 Mart 2024 saat 23:59:59 tarihine kadar https://t3gm.t3vakfi.org/tr/basvuru/teknofest-girisim-programi/ adresinden yapılabilecek.


TEKNOFEST Girişim Programının 3. dönem içeriği

TEKNOFEST Girişim Programı 3. dönem sürecini başarıyla tamamlayan ön kuluçka girişimlerine 250 bin TL, hızlandırma girişimlerine ise 500 bin TL’ye kadar maddi destek sağlayacak. Seçilen ekiplere maddi desteğin yanı sıra girişimcilik eğitimleri, alanında uzman ve yönetici mentor görüşmeleri, ofis ve patent desteği, yatırımcı ve işbirliği görüşmeleri desteği verilecek.


TEKNOFEST Girişim Programı 1. ve 2. dönem

2022 yılında başlayan TEKNOFEST Girişim Programı, ilk döneminde 24 girişime 3 Milyon TL, ikinci döneminde ise 16 girişime 3.6 Milyon TL maddi destek sağladı. İlk iki döneminde mezun olan 40 girişime toplam 6.6 Milyon TL maddi destek sağlanırken 5 girişim son 1 yıl içerisinde yatırım aldı.




#TEKNOFEST
#Girişim
#uzay
#T3 Vakfı
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