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Teknoloji Teknofest başlamadan rekor kırdı 20 bin başvuru geldi
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Teknofest'e kaç kişi başvurdu?

Teknofest başlamadan rekor kırdı: 20 bin başvuru geldi

Koronavirüs salgını ile hayatlarımız etkilenmiş olmasına rağmen gençlerin teknolojiye olan ilgisi giderek artıyor. Bu yıl Gaziantep'te düzenlenecek olan TEKNOFEST tüm olumsuzluklara rağmen rekor başvuruya ulaştı. Geçtiğimiz yıla göre başvuran sayısındaki artış dikkat çekerken bu yıl 20 bin 197 takım ile rekor kırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Teknoloji üreten bir Türkiye hayaliyle yola çıkan Teknofest'e gençlerin gösterdiği ilgi her geçen gün artarken birçok şehirden de genç mucitler yarışmaya geliştirdikleri ürünle başvuruyor.

  • Geçtiğimiz yıl 19 farklı alanda düzenlenen yarışma bu yıl yeni bir segmente de ev sahipliği yapıyor. Yapay zekadan, havacılığa, simülasyon sistemlerinden, otonom araçlara değin birçok farklı alanda düzenlenen yarışmaya bu yıl dahil edilen kategoriler de dikkat çekiyor.

DHA
Gençler Teknofest'e hazırlanıyor.

Teknofest 2020 Gaziantep’te
HAYAT
Teknofest 2020 Gaziantep’te


Biyoteknoloji ve İnovasyon gibi yeni alanlar eklendi

Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak Gaziantep'te yapılması planlanan etkinliğin bir başka yeniliği de eklenen yeni alanlar oldu.

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Helikopter Tasarım Yarışması, Jet Motor Tasarım Yarışması kategorileri eklendi.

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlenen etkinliğe milyonlarca insan katılmıştı.

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Gaziantep'ten rekor başvuru geldi

  • Yarışmaya en çok katılım ise etkinliğin düzenleneceği şehir Gaziantep'ten geldi. Gaziantep'in ardıdann en çok başvuru yapılan iller listesi ise sırasıyla; İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Hatay ve Adana oldu.

Milli uçan araba El-Cezeri de tanıtılmıştı.

Ödüller de dikkat çekiyor

Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılmasını hedefleyen, bu alanda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlandı.

TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül bekliyor olacak.

TEKNOFEST İstanbul başladı
OYNAT 00:58
TEKNOFEST İstanbul başladı
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) başladı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festival, ziyaretçilerine kapılarını açtı.
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