Teknofest başlamadan rekor kırdı: 20 bin başvuru geldi

Teknoloji üreten bir Türkiye hayaliyle yola çıkan Teknofest'e gençlerin gösterdiği ilgi her geçen gün artarken birçok şehirden de genç mucitler yarışmaya geliştirdikleri ürünle başvuruyor.

Geçtiğimiz yıl 19 farklı alanda düzenlenen yarışma bu yıl yeni bir segmente de ev sahipliği yapıyor. Yapay zekadan, havacılığa, simülasyon sistemlerinden, otonom araçlara değin birçok farklı alanda düzenlenen yarışmaya bu yıl dahil edilen kategoriler de dikkat çekiyor.

DHA Gençler Teknofest'e hazırlanıyor.

HAYAT Teknofest 2020 Gaziantep’te





Biyoteknoloji ve İnovasyon gibi yeni alanlar eklendi

Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak Gaziantep'te yapılması planlanan etkinliğin bir başka yeniliği de eklenen yeni alanlar oldu.

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Helikopter Tasarım Yarışması, Jet Motor Tasarım Yarışması kategorileri eklendi.

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlenen etkinliğe milyonlarca insan katılmıştı.

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Gaziantep'ten rekor başvuru geldi

Yarışmaya en çok katılım ise etkinliğin düzenleneceği şehir Gaziantep'ten geldi. Gaziantep'in ardıdann en çok başvuru yapılan iller listesi ise sırasıyla; İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Hatay ve Adana oldu.

Milli uçan araba El-Cezeri de tanıtılmıştı.

Ödüller de dikkat çekiyor

Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılmasını hedefleyen, bu alanda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlandı.

TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül bekliyor olacak.