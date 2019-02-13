TEKNOFEST'in tarihi belli oldu

TEKNOFEST 2019'un lansman toplantısı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Canlı olarak yayınlanan lansmanda TEKNOFEST'in 11-22 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşeceği açıklandı.
TEKNOFEST 2019'un lansman toplantısı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Canlı olarak yayınlanan lansmanda TEKNOFEST'in 11-22 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşeceği açıklandı.
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