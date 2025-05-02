TEKNOFEST'te Cuma namazını birlikte eda ettiler

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kapılarını ziyaretçilere açtı.

4 Mayıs'a kadar sürecek

4 Mayıs'a kadar sürecek

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen festival, başkent Lefkoşa’daki eski Ercan Havalimanı’nda düzenleniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen festival, başkent Lefkoşa’daki eski Ercan Havalimanı’nda düzenleniyor.

100 bin metrekarelik alana kurulu festival, 4 Mayıs’a kadar teknoloji meraklılarını ağırlamaya devam edecek.