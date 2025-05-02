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TEKNOFEST'te Cuma namazını birlikte eda ettiler

TEKNOFEST'te Cuma namazını birlikte eda ettiler

16:332/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
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KKTC'de TEKNOFEST devam ediyor...
KKTC'de TEKNOFEST devam ediyor...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), Ercan Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 132 kurumun katılımıyla büyük bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik alanında cuma namazı için özel bir düzenleme yapılırken, namazı yetkililer ve katılımcılar birlikte kıldı. Namaz sırasında üst düzey askeri personelin de saf tuttuğu anlar, kameralara yansıdı.

KKTC'de TEKNOFEST rüzgarı esiyor.


Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kapılarını ziyaretçilere açtı.


4 Mayıs'a kadar sürecek


  • Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen festival, başkent Lefkoşa’daki eski Ercan Havalimanı’nda düzenleniyor.

100 bin metrekarelik alana kurulu festival, 4 Mayıs’a kadar teknoloji meraklılarını ağırlamaya devam edecek.



Hep birlikte cuma namazını eda ettiler


İkinci günde etkinlikler sürerken festival alanında görevliler, cuma namazını hep birlikte alanda kıldı.


Bilim ve teknolojinin önemine vurgu yapıldı


Namaz öncesinde verilen cuma hutbesinde bilim ve teknolojinin önemi üzerinde duruldu.


Hutbede,
"Biz Müslümanlar gelişmeleri takip etmeli, çocuklarımızı ilme yönlendirmeli, faydalı işler üretmeli, bilim ve teknolojiyi insanlık yararına kullanmalıyız."
ifadeleriyle bilim ve sanayinin toplum üzerindeki olumlu etkileri dile getirildi.


Teknofest'in en dikkat çeken karesi


Festival alanında kılınan cuma nazına askeri personeller de iştirak etti.


O anlarda üst düzey askeri personelin namaz kıldığı anlar kameralara yansıdı.


Namazın ardından görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla fotoğraf karesi gündem oldu.





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