Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Teknokentte Türkiyenin tamamen yerli ilk laparoskopi cihazı üretildi
BİLİM ÜRÜN HABERLERİ

Teknokent’te Türkiye’nin tamamen yerli ilk laparoskopi cihazı üretildi

Türkiye'nin birçok şehrinde Teknokent'ler açılırken bu yapılarda birçok ürün yerli olarak üretiliyor. Oyun tasarımından maske üretimine kadar skalanın çok geniş olduğu Teknokent'lerin yeni başarısı ise sağlık sektöründe geldi. Dumlupınar'daki Teknokent'te yer alan UZMED adlı şirket tamamen yerli ilk laparoskopi cihazını üretti.

Haber Merkezi İHA
Tamamı yerli
Tamamı yerli

Teknokent'lerin üretim alanının genişlemesiyle Türkiye'nin dışa bağımlılığı azalırken gelen döviz de ülkemizde kalıyor. Burada yazılan başarı hikayelerinin arasına bir yenisi de Kütahya'dan geldi.

  • Dumlupınar Tasarım Teknokent şirketlerinden UZMED, kapalı ameliyatlarda kullanılan laparoskopi cihazını Türkiye’de tamamen yerli olarak üreten ilk şirket oldu.

Dumlupınar Teknokent’te yer alan şirketlerden UZMED, halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen işlemlerde kullanılan laparoskopi cihazını tamamen yerli olanaklarla üreterek Teknokent’e bir ilki yaşattı.

Teknokent’lerde yürütülen projelerin başarılı bir şekilde tamamlandığını gösteren ve ilgili Bakanlık tarafından onaylanarak yönetici şirket aracılığıyla girişimci firmalara iletilen ‘Proje Bitirme Belgesi’ni Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz’ün elinden alan UZMED yetkilileri Teknokent’te bu belgeyi alan ilk kuruluş oldu.

İHA
Yerli üretim

İTÜ Teknokent'ten yüz milyonlarca dolarlık ihracat
TEKNOLOJİ
İTÜ Teknokent'ten yüz milyonlarca dolarlık ihracat

AR-GE çalışmalarının karşılığı geldi

  • UZMED’in laparoskopi cihazı üretim ekibinde Zeki Köylü, Uğur Ünal, Ali Açar, Atilla Aykaç, Kubilay Sönmez, İsmail Arslan proje ekibi olarak hem AR-GE hem de saha çalışmalarında, Doç. Dr. Hasan Emre Aydın da teknik desteğin klinik yansımaları konusunda görev aldı. UZMED yetkilileri, Multidisipliner şekilde ortaya çıkan ürünün seri üretiminin başlamak üzere olduğu belirttiler.

Çalışma ekibini ve Dumlupınar Teknokent yetkililerini tebrik eden Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, ”Başarılı çalışmalarından gurur duyduğumuz Teknokent’imiz gayretlerinin ilk meyvesini aldı. Artık fiziki ve teknik herhangi bir eksiği kalmayan Teknokent’imizde tek gündemimiz Ar-Ge ve diğer teknolojik bilimsel çalışmalar. Cephede askerimizin cihadı neyse, ülkesi ve milleti için teknoloji üreten Ar-Ge firmalarının yaptığı da odur. UZMED firmasını canı gönülden kutluyor başarılarının devamını diliyorum. Dumlupınar Teknokent’imize gerek üniversitemiz gerekse Kütahya’mızın desteği eksilmeden devam edecektir” dedi.

2 günde bir milyondan fazla kişi tarafından indirildi
TEKNOLOJİ
2 günde bir milyondan fazla kişi tarafından indirildi
Abone Ol Google News
Finans dünyasınınkaranlık yüzü: BlackRock

Finans dünyasının
karanlık yüzü: BlackRock

Silah şirketlerini besleyip, DSÖ fonlarıyla günah çıkarıyor.
Salgın yeniden şiddetlendi

Salgın yeniden şiddetlendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir'de çok önemli açıklama.
Pazartesi günü başlıyor

Pazartesi günü başlıyor

​Ehliyet ve kimlik kartında devrim gibi gelişme, ücretsiz olacak.
Yunanistan'dan<br>yeni tahrik

Yunanistan'dan
yeni tahrik

"Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak."
Odun mu olalım,<br>yoksa çiçek gibi mi olalım?

Odun mu olalım,
yoksa çiçek gibi mi olalım?

​Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'den skandal savunma.

​20 milyar dolarlık tarihin en büyük projesi.

​Neftçi maçında, dikkatleri üstüne çekmişti.
Yolları <br>yeniden kesişti

Yolları
yeniden kesişti

Premier Lig devinde birlikte forma giyecekler.

'Yunanistan Türk ordusunun karşısına çıkamaz hale gelecek'

Yolcu otobüsü devrildi

Yolcu otobüsü devrildi

​Akasaray-Adana karayolunda feci kaza: 30 yaralı var.
Eminönü'nde dehşete<br>düşüren olay

Eminönü'nde dehşete
düşüren olay

Vatandaşlar görüp haber verdi, denizde ceset bulundu.

​Gine Başkanı Conde'nin 'bakana dayak' videosu diye servis edilmişti...
Eş zamanlı operasyon

Eş zamanlı operasyon

​Çok sayıda kişi gözaltına alındı, aramalar sürüyor.
Otomobil<br>ikiye bölündü

Otomobil
ikiye bölündü

Niğde'de korkunç kaza: Önce yayaya sonra elektrik direğine çarptı.
Kovid aşısı<br>Kasım'da geliyor

Kovid aşısı
Kasım'da geliyor

Aşılama Aralık ayı ile birlikte daha geniş kesimleri kapsayacak.
Şantaja boyun eğmeyeceğimizi anladılar

Şantaja boyun eğmeyeceğimizi anladılar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'e ilişkin net mesaj verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.