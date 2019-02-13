Teknoloji meraklısı öğrenciler drone yarışmasına hazırlanıyor

Öğretmenlerinden destek alan lise öğrencileri yarışmalara kendi tasarladıkları dronelar ile katılıyor.

Afyonkarahisar'ın en küçük ilçelerinden Bayat'ta teknoloji meraklısı bir grup lise öğrencisi, öğretmenlerinden de yardım alarak tasarladıkları dronelar ile ulusal yarışmalara katılıyor.

Daha önce Konya ve Sivas'taki yarışlara katılan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle okula kazandırılan CNC tezgahı sayesinde çalışmalarını daha titiz şekilde yapabilen gençler, Samsun'da yapılacak 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na iddialı hazırlanıyor.

Geçen yıl yapılan 12. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda kendi tasarımları "ters uçabilen drone" ile dikkatleri çeken öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK işbirliğinde nisan ayında "Yapay Zeka" sloganıyla düzenlenecek yarışmada başarılı olmayı hedefliyor.

Bayat Çok Programlı Lisesi Müdürü Hakan Cik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojiye ilgi duyan 6 öğrencinin 3 yıl önce drone tasarlama isteğini kendisine ilettiğini söyledi.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin desteği ile ilk dronelarını yapan öğrencilerin, ulusal yarışmaya da katıldıklarını anlatan Cik, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz, Konya'da katıldıkları ilk yarışmada üzerlerindeki acemiliği attı diyebiliriz. Öğrencilerimiz, daha önce el yordamıyla yaptıkları bazı çalışmaları, İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün de desteğiyle okulumuza kazandırdığımız CNC tezgahı ile daha kolay yapabiliyor. Bununla daha dengeli, daha stabil uçabilen dronelar yapabiliyoruz."

Öğrenci ve öğretmenlerin "Teknolojiyi daha yakından nasıl takip edebiliriz?" anlayışıyla çıktıkları yolda kararlı adımlarla yürüdüklerini dile getiren Cik, şöyle devam etti:

"Yerli ve milli üretime destek sağlamak, bunu öğrencilerimize aşılamak amacıyla böyle bir çalışma başlattık. Daha önce elimizdeki imkan çok kısıtlıydı. Çok zorlu bir süreç oldu bizim için. Öğrencilerimiz araştırma ve geliştirme sürecinde sıkıntılar yaşadılar. Önce droneların dengesini sağlama üzerine çalıştılar. Başarılı olunca yarışmalara katılmaya karar verdik. Sivas'ta yapılan 12. Uluslararası Robot Yarışması'nda öğrencilerimiz, Türkiye genelinde 11. olarak ilçe için önemli bir derece elde etti. Dronenun dengeli ve programlamaya uygun uçması sayesinde başarılı olduk. Orada yarışan diğer dronelardan farklı olarak ters uçabilen, yani pervanelerinin motorlarının ters olduğu tek drone olması nedeniyle tasarım alanında tam puan aldık. İnşallah Samsun'da yapılacak yarışlarda daha başarılı sonuçlar elde edeceğiz."

Okul Müdürü Cik, görüntü çekebilen drone tasarımı üzerinde çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

REKLAM

"Görüntü çekebilen drone alanında öğrencilerimiz araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizin kuşbakışı görüntüsünü çekebilen, video kaydı alabilen drone yaptık. Şu an elimizde bazı görüntüler mevcut. Tabii bunda da geliştirme süreçleri de devam ediyor. Yaptığımız kayıtları okulumuzun sayfasında yayınlıyoruz. Öğrencilerimiz bu alanda yaptıkları çalışmalar, ilçedeki diğer öğrencilerin okulumuza bakışını değişti. Daha önce ayakları geri geri giden öğrenciler değil, şu anda koşarak giden öğrenciler görüyorum."

Öğrencilerden Veli Can Kaçar da teknolojik yeniliklere ilgi duyduklarını, kendi drone tasarımlarını yapmayı çok istediklerini anlattı.

Öğretmenlerinin desteği ile bunu başardıklarını kaydeden Kaçar, "Önceki yıllarda yarışlara katılarak kendimizi test ettik. Boş vakitlerimizde, ders olmadığında ve öğle arasında çalışmalarımızı yapıyoruz. Başarılı olabilmek için çok uğraşıyoruz." dedi.