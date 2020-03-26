Teknoloji Teknoloji vadisine 12 milyar tl
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Teknoloji vadisine 12 milyar tl

Dünyada görülen koronavirüs salgınından sonra biyoteknoloji, genetik ve mikrobiyoloji alanlarındaki çalışmalar ve yenilikler de dikkat çekerken, İstanbul'un Tuzla ilçesine toplam 12 milyar TL'ye Biyoteknoloji Vadisi kurulacak.

Haber Merkezi DHA
12 milyar tl yatırım ile kuruluyor
12 milyar tl yatırım ile kuruluyor

Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, "6 ay içerisinde temel atıp, 2 yıl içerisinde üretime başlamayı planlıyoruz. Biyoteknoloji Vadisi’nde yurt dışından yatırımcılar da yer alacak.Bu merkezde 30 bin kişiye istihdam sağlayabileceğiz" dedi.
Türkiye’nin, gelecekte dünyanın ekonomi dengelerini belirleyici bir konumda bulunması için biyoteknoloji alanında söz sahibi olan, bilimsel alanda ilk başvurulacak ülkeler arasında yer alması gerektiğini belirten Dr.Varlıbaş, BİYOSAD olarak önemli bir proje gerçekleştirildiğini ve yurtdışındaki benzer yapılanmaların incelenerek Biyoteknoloji Vadisi kurulması yönünde adımlar atıldığını söyledi.

Biyoteknoloji vadisi

HASTALIKLARA KARŞI KORUYUCU MOLEKÜLLER GELİŞTİRİLECEK

BİYOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında aldığı patent, faydalı model gibi yenilikçi çalışmaları ile dünyadaki konumunu güçlendireceğini vurgulayarak, Biyoteknoloji Vadisi Projesi ile ilgili detayları şöyle paylaştı: “BİYOSAD olarak Biyoteknoloji Vadisi Proje çalışmalarımızı tamamladık ve iki ay önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurduk. Projemizi İstanbul Tuzla’da hayata geçireceğiz, toplam 12 milyar TL’lik bir yatırımı içeriyor. 6 ay içerisinde temel atıp, 2 yıl içerisinde üretime başlamayı planlıyoruz. Biyoteknoloji Vadisi’nde yurt dışından yatırımcılar da yer alacak. Start-up’lara da fırsatlar verilecek. Vadide; ihracat kilogram fiyatı en az 10 bin dolar olan yenilikçi ilaç ve malzemeler üretilecek. Hastalıklara karşı koruyucu, önleyici projeler geliştirilecek. Aşı formülleri oluşturulacak. Yalnızca sağlık alanında değil tüm sektörlerle ilgili yenilikçi çalışmalar gerçekleştirilecek. Vadiden yılda 27 milyar liralık ihracat yapılabilecek. Yeni moleküllerin ortaya çıkarılması için bir merkez olacak. Bu merkezde 30 bin kişiye istihdam sağlayabileceğiz"

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