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Teknolojik cihazlara temas ederken dikkat

AÜ Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilim Kurulu:- "Bilgisayar, telefon, tablet gibi teknolojik cihazlar düzenli olarak hijyenik mendillerle temizlenmelidir. Bireysel kulaklık, mikrofon gibi cihazların temizliğine özen gösterilmeli ve başkalarıyla paylaşılmamalıdır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
El temizliğine önem verilmesi gerekiyor.
El temizliğine önem verilmesi gerekiyor.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbiri kapsamında bilgisayar, telefon, tablet gibi teknolojik cihazların düzenli olarak hijyenik mendillerle temizlenmesi, bireysel kulaklık, mikrofon gibi cihazların da başkalarıyla paylaşılmaması tavsiyesinde bulundu.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, her yaştan kişinin teknolojik cihazları yoğun olarak kullandığı anımsatıldı.

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Koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında bu cihazların hijyeninin önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Telefon ekranları günde en az iki kere temizlenmelidir. Bilgisayar, telefon, tablet gibi teknolojik cihazlar düzenli olarak hijyenik mendillerle temizlenmelidir. Bireysel kulaklık, mikrofon gibi cihazların temizliğine özen gösterilmeli ve başkalarıyla paylaşılmamalıdır. Cep telefonları başkalarına verilmemeli ve verilmesi durumunda mutlaka temizliği yapılmalıdır.

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Eller kullanmadan önce ve sonra yıkanmalı

Bankamatik, ankesörlü telefon gibi ortak kullanıma açık teknolojik cihazların kullanımından önce ve sonra eller yıkanmalı veya silinmelidir. Ofis ve iş yerlerinde kullanılan masaüstü bilgisayarlar ve çevresi düzenli olarak temizlenmelidir. Okullarda kullanılan akıllı tahtaların düzenli olarak temizliği yapılmalı ve kontrol edilmelidir. Fare (mouse) ve klavyeleri günde en az iki kere hijyenik tek kullanımlık mendille temizlenmelidir. Herhangi bir teknolojik alet ile temas sonrasında eller ağız ve burun çevresine dokundurulmamalıdır."

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