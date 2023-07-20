TikTok'ta seçim ayarlı hırsızlık

Nisan ayında 700 bin Türk kullanıcısının Çinli sosyal medya platformu TikTok’taki hesaplarının çalındığını bildirdi. Forbes dergisinin haberine göre seçimlerden hemen önce gerçekleşen bu olay, TikTok’taki en büyük güvenlik zaafiyeti olarak kayıtlara geçti. Ayrıca TikTok’un güvenlikten sorumlu yöneticisi Kim Albarella’ya sistemdeki zaafiyetin geçen yıl iletildiği ama sosyal medya platformunun maliyetler nedeniyle adım atmadığı öne sürüldü. Forbes’un, İngiltere merkezli istihbarat şirketi GCHQ’nun da, Çinli sosyal medya devini olay hakkında bilgilendirdiğini kaydetti. 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce gerçekleşen bu olayda, hesapların kim tarafından çalındığı ise belirsizliğini koruyor.