|
Teknoloji

TikTok'ta seçim ayarlı hırsızlık

Çinli sosyal medya devi TikTok, yine bir skandalla gündemde. 14 Mayıs seçimlerine günler kala Türkiye'deki 700 bin TikTok hesabının çalındığı ortaya çıktı. Kim tarafından ele geçirildiği bilinmeyen hesapların seçim manipülasyonu için kullanılmış olabileceği belirtiliyor.

04:00 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Nisan ayında 700 bin Türk kullanıcısının Çinli sosyal medya platformu TikTok’taki hesaplarının çalındığını bildirdi. Forbes dergisinin haberine göre seçimlerden hemen önce gerçekleşen bu olay, TikTok’taki en büyük güvenlik zaafiyeti olarak kayıtlara geçti. Ayrıca TikTok’un güvenlikten sorumlu yöneticisi Kim Albarella’ya sistemdeki zaafiyetin geçen yıl iletildiği ama sosyal medya platformunun maliyetler nedeniyle adım atmadığı öne sürüldü. Forbes’un, İngiltere merkezli istihbarat şirketi GCHQ’nun da, Çinli sosyal medya devini olay hakkında bilgilendirdiğini kaydetti. 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce gerçekleşen bu olayda, hesapların kim tarafından çalındığı ise belirsizliğini koruyor.



#TikTok
#sosyal medya
#Dijital Platform
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ankara-Sivas hızlı tren hattına ek seferler konulacak