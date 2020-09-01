TikTok'un​ satışına Çin engeli:Şirket satış için Pekin'den onay beklemek zorunda

SATIŞ TEHLİKEYE GİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, TikTok uygulamasının sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance’in ABD’deki operasyonlarını 90 gün içinde elden çıkarmasına yönelik kararname yayımlamasının ardından ByteDance’in varlıklarını satmasına Çin’den yasal engel geldi. Zhang Yiming’in kısa video uygulaması TikTok’un kapanmasını engellemek için ABD operasyonlarını satma planı Pekin yönetiminin yeni kararıyla tehlikeye girdi.

ONAY BEKLEMEK ZORUNDA

Çin Ticaret Bakanlığı, ihraç edilmesi üzerinde kısıtlamalar veya yasaklar olan teknolojilere ilişkin kuralların kapsama alanını sivillerin kullanımına açıklanan teknolojileri de içine alacak şekilde genişletti. Bu duruma göre, TikTok kendi teknolojisini ve yazılımını istese de bir Amerikan şirketine satamayacak ya da satmak için Çin hükümetinden onay beklemek zorunda olacak. ByteDance şirketi de Çin’in ihracat kurallarına sıkı sıkıya uyulacağını açıkladı.

1 milyardan fazla indirildi