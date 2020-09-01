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Teknoloji TikTokun satışına Çin engeliŞirket satış için Pekinden onay beklemek zorunda
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TikTok'un​ satışına Çin engeli:Şirket satış için Pekin'den onay beklemek zorunda

TikTok'un satışına Çin engeli:Şirket satış için Pekin'den onay beklemek zorunda

Çinli ByteDance şirketinin, TikTok’un ABD operasyonlarını satma planı Pekin yönetiminin engeline takıldı. Çin Ticaret Bakanlığı, ihraç edilecek teknolojiler ile ilgili kuralların kapsamını genişletti. Şirket, satış için Pekin’den onay beklemek zorunda ya da satışı yapamayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

SATIŞ TEHLİKEYE GİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, TikTok uygulamasının sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance’in ABD’deki operasyonlarını 90 gün içinde elden çıkarmasına yönelik kararname yayımlamasının ardından ByteDance’in varlıklarını satmasına Çin’den yasal engel geldi. Zhang Yiming’in kısa video uygulaması TikTok’un kapanmasını engellemek için ABD operasyonlarını satma planı Pekin yönetiminin yeni kararıyla tehlikeye girdi.

ONAY BEKLEMEK ZORUNDA

Çin Ticaret Bakanlığı, ihraç edilmesi üzerinde kısıtlamalar veya yasaklar olan teknolojilere ilişkin kuralların kapsama alanını sivillerin kullanımına açıklanan teknolojileri de içine alacak şekilde genişletti. Bu duruma göre, TikTok kendi teknolojisini ve yazılımını istese de bir Amerikan şirketine satamayacak ya da satmak için Çin hükümetinden onay beklemek zorunda olacak. ByteDance şirketi de Çin’in ihracat kurallarına sıkı sıkıya uyulacağını açıkladı.

1 milyardan fazla indirildi

  • ABD’de 175 milyon ve dünya genelinde 1 milyardan fazla kez indirilmiş olan uygulamanın geleceği konusunda soru işaretleri de artıyor. TikTok, Trump’ın 6 Ağustos’ta imzaladığı kararname ile ulusal güvenlik tehlikesi olarak sınıflandırıldı. Bu nedenle de bu ülkedeki operasyonlarını ve idari altyapısını bir an evvel satışa çıkarmak zorunda. Ancak Çinli firma Trump’ın kararnamesinin federal yasaların suistimali olduğunu ileri sürüyor ve uygulamanın iddia edildiği şekilde herhangi bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturmadığını belirtiyor.

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