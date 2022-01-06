Teknoloji Toggun lansman müziğini yapay zeka besteledi
BİLİM

Togg’un lansman müziğini yapay zeka besteledi

Togg dünya sahnesine çıktığı ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Şovu CES’de marka DNA’sına uygun olarak teknoloji ve sanatı bir araya getirdi.

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Togg ne zaman satışa çıkıyor? Toggun lansmanı nerede? Toggun lansman müziği nedir? Yapay zeka nedir?
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Türkiye’nin küresel teknoloji markası Togg, ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES 2022’de marka DNA’sını oluşturan dualite yaklaşımı teknoloji ve sanat kavramlarını birleştirerek vurguladı. Markanın dünyaya merhaba derken kullandığı müziği yapay zeka besteledi. Zeytin ağacının hemen yanında yer alan ve canlıyı korumak kadar atığı da değerlendirmek fikrini vurgulayan geri kazanılmış plastikten üretilmiş zeytin ağacı Togg’un sahiplendiği değerlere dikkat çekti.

Togg, geleceğe bakışını vurgulayan ‘Transition Concept Smart Device’ adını verdiği konsept otomobilini, yapay zekâ algoritmasıyla bestelenen bir eserle tanıttı. Besteci ve yeni medya sanatçısı Mehmet Ünal, klasik Türk müziğinde bilimsel ölçüm ve hesap yapmaya yönelik yazılım geliştiren Prof. Dr. Barış Bozkurt'un verilerini kullanarak, 2500 eserden yapay zeka algoritmasıyla melodik, ritmik ve tınısal açıdan yeni varyasyonlar elde etti. Mehmet Ünal çalışmasında, Itri, İsmail Dede Efendi, Hacı Arif Bey, Tanburi Cemil Bey ve Sadettin Kaynak gibi değerli sanatçıların eserlerinin de yer aldığı Türk makam müziğindeki ritmik ve melodik analizleri bir araya getirerek, modern ses estetiğine ve farklı müzik tarzlarına bir uyarlama gerçekleştirdi. Yapay zeka tarafından bestelenen eser, bir insan tarafından çalınarak son haline getirildi. Togg, bu yaklaşımıyla en son teknolojilere uyum sağlarken, kültürel mirasına da sahip çıktığını gösterdi.

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