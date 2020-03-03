Teknoloji Trolleri dijital kimlik korkusu sardı
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Trolleri dijital kimlik korkusu sardı

İzmirli yazılım şirketinin geliştirdiği ve 46 ülkeye ihracatının hedeflendiği, ’dijital mobil kimlik uygulaması’ ile IMEI numarasına sahip cihazlar tıpkı araba ruhsatında olduğu gibi cihazın modeli, markası ve kimlik bilgileriyle birlikte kayıt altına alınabilecek.

Haber Merkezi İHA
İnternette dijital kimlik oluşturulacak.
İnternette dijital kimlik oluşturulacak.

Sistem, IMEI klonlamanın da önüne geçecek. Zaman damgası ile daha önce suça karışmış cep telefonlarını alan kullanıcıları, kanun önünde koruma altına alma imkanı tanıyacak. Dijital mobil kimlik uygulaması sayesinde, çalıntı cep telefonunun başka şahıslara satılması ve yasa dışı faaliyetlerde bulunan terör ve suç örgütlerinin mobil cihazlardan işleyebileceği suçlar da engellenmiş olacak.

Dijital kimlik oluşturulacak.

Dünya'da ilk kez dijital kimlik uygulaması geliştirildi

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ülkemizde hemen hemen herkesin kullandığı cep telefonları, önemli güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Tüketici verilerinin korunması adına harekete geçen İzmirli yazılım şirketi Savuncell A.Ş., dünyada ilk kez cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi IMEI numarasına sahip cihazlarda kullanılmak üzere ’dijital mobil kimlik uygulaması’ geliştirdi. Hem kişisel verilerin korunacağı hem de çalınma, kaybolma ve diğer güvenlik açıklarına tedbir mahiyetindeki sistem sayesinde; cihazlar model, marka ve kimlik bilgileriyle birlikte kayıt altına alabilecek. Dijital mobil kimlik uygulaması ile IMEI klonlaması ile mücadelede önemli yol kat edilecek. Dijital mobil kimlik, kişisel verilerin korunmasını sağlamasının yanı sıra; çalınma kaybolma ve diğer güvenlik açıklarının da önüne geçmeyi amaçlıyor. Yeni sahibin yaptığı işlemlerden cihazın eski sahibine sorumluluk yüklenmemesini de hedefliyor.

Dijital kimlik

’Zaman damgası’ ile veriler güvenli lokasyonda saklanacak

2’nci el alınan cep telefonunun sizden önceki sahiplerinin kim olduğu ve hangi amaç için kullanıldığı bilinemediği için bir takım sorunlara yol açabiliyordu. Gerek sıfır gerek ikinci el olarak alınan bir cep telefonu satıldığı zaman telefonun yeni sahibinin sorumluluğu da cihazı satanı bağlamayacak. Sistemin en önemli özelliklerinden birisi de ’zaman damgası’ olacak. Bilgem TÜBİTAK’ın oluşturduğu zaman damgası ile veriler birçok güvenli lokasyonda saklanacak. Buna göre, daha önce kötü amaçla kullanılan ikinci el cep telefonlarını alan kişiler ’zaman damgası’ ile telefonu hangi tarihte aldığını belgeleyebilecek ve kanun önünde suçlanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Öte yandan çalınan veya kaybolan cep telefonları sim kart çıkartılsa bile internet erişimi sağlandığı anda bulma imkanı doğabilecek. Çalıntı cep telefonunun başka şahıslara satılmasının yasal olarak önüne geçilecek; ülkemizde yasa dışı faaliyetlerde bulunan terör ve suç örgütlerinin mobil cihazlardan işleyebileceği suçlar da engellenmiş olacak.

arşiv

46 ülkeye ihracat gerçekleştirilmesi planlanıyor

Uygulamanın fikri ve sınai haklarının da Savuncell Teknoloji A.Ş’de olduğunu vurgulayan firma Teknoloji Departmanı Sorumlusu (CTO) Zeynep Şimşek ve CEO Veysel Turan, dünya üzerinde ilk kez geliştirilen dijital mobil kimlik uygulamasının hem www.mobilkimlik.com sitesinden hem de ülke çapındaki 740 GSM bayisinden satın alınabileceğini belirtti. Şimşek, bir defa oluşturulan dijital kimliğin telefon satıldığı veya devredildiği ana kadar geçerli olduğuna dikkat çekti.
Uygulamanın tüm Türkiye’de hizmete sunulduğunu dile getiren Zeynep Şimşek, “Bu yıl içinde Kaliforniya’daki Silikon Vadisi’nde kurulacak bir ofisle birlikte dünya pazarına da açılmak için çalışmalarımız devam ediyor. Sistemi 2 yıl içinde 46 ülkede hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu sistemi dünyada ilk defa İzmirli bir firma olarak başarmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.
Sistemin faydaları şu şekilde:
"Mobil cihaz ticaretinde, kimlik fotokopisi ibraz edilmesinin önüne geçilmesi ve kötü niyetli kişilerin bu kimlik bilgilerini illegal faaliyetlerde kullanımının engellenmesi sağlanacak. Dijital mobil kimlik kullanımı ile birlikte, ülkemizde yasa dışı faaliyetlerde bulunan terör ve suç örgütlerinin mobil cihazlardan işleyebileceği suçların da önüne geçilmesi arzulanıyor. Mobil cihaz sektöründe veya kişisel ölçekte gerçekleşecek cihaz kaynaklı hak ihlallerinin ve mağduriyetlerin önünün kesilmesi sağlanacak. Kişisel verilerin çalınmasına karşı mobil cihazlarda dijital savunma sistemi inşa edilmiş olacak. Mobil cihazların zilyet değişiminde, kullanıcıların mülkiyet hakkının korunması için yenilikçi ve sürdürülebilir bir sistem ortaya çıkartıldı. Dijital mobil kimlik uygulaması, paydaşları ile ortak bir güvenlik dili yaratarak, belirtilen tüm sorunları çözmeyi hedefliyor. Sistem sayesinde cihaz çalındığında bulunabilecek ve IMEI numarası klonlanamayacak."

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