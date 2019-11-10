Teknoloji TÜBİTAK uzmanı Doç Dr Oytun Erbaş Bal anti mikroptur nereye damlatırsanız oradaki mikrobu öldürür
BİLİM GENEL SAĞLIK

TÜBİTAK uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş: Bal anti mikroptur nereye damlatırsanız oradaki mikrobu öldürür

TÜBİTAK uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş: Bal anti mikroptur nereye damlatırsanız oradaki mikrobu öldürür

TÜBİTAK deneysel tıp uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, yarayı en iyi şekilde balın kapatacağını belirterek, "Bal anti mikroptur. Balı nereye damlatırsanız oradaki mikrobu öldürür" dedi.

Haber Merkezi AA
Bal (arşiv)
Bal (arşiv)

TÜBİTAK deneysel tıp uzmanı ve ARGE Laboratuvarı Kurucusu Doç. Dr. Oytun Erbaş, İçmeler Mahalesi'ndeki bir otelde düzenlenen "Arı Ürünleri, Apiterapi ve Apiturizm Semineri"nde, balın damar sertliğini önlediğini söyledi.

Arının çok sayıda faydası olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

  • "Yarayı en şekilde bal kapatır. Bütün yaraların üstünü balla kapabilirsiniz. Bal anti mikroptur. Balı nereye damlatırsanız oradaki mikrobu öldürür. Bal ve bal ürünleri yaşlandırmayı geciktirir. Bal damar sertliği ve kansere karşı koruyucudur. Arı sütü, kadın ve erkeklerde üreme işlevleri ve çocuk sahibi olma olasılığını artırır. Polen, çocuklar için çok iyi bir protein kaynağıdır. Çocukların boyunun uzaması ve gelişiminde önemli rol oynar."

AA
TÜBİTAK deneysel tıp uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris'te ilk akla gelen ürünün çam balı olduğunu söyledi.

AA
İçmeler Mahalesi'ndeki bir otelde düzenlenen

Marmaris Çam Balı Evi'ni açarak sektöre katkı sağladıklarını aktaran Ayhan, "Marmaris'te 700 arıcı, 165 bin kovanda 2 bin 700 ton çam balı üretiyor. 400 arıcımızı eğitimlerle alanında uzmanlaştırdık. Arı sütü üretimini 60 kiloya ulaştırdık. Propolisin yıllık üretimini 1 tona ulaştırdık. Marmaris Çam Balı coğrafi işaretimizi de yakın zamanda alacağız." ifadelerini kullandı..

AA
TÜBİTAK deneysel tıp uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, konuşma yaptı.

Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu doktor öğretim üyesi Belma Suna da apiturizm konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Programa, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, turizmciler, arıcılar ve vatandaşlar katıldı.

Hedef 10 milyar dolar

Hedef 10 milyar dolar
4 kişilik aileye hüzünlü veda

4 kişilik aileye hüzünlü veda

Yakınları defin işlemlerini uzaktan gözyaşlarıyla izledi.
Hollanda şaşırttı

Hollanda şaşırttı

​"Türkiye DEAŞ'lıları yargılamak zorunda değil, kararı onlar verecek".
YPG sivilleri <br>hedef aldı

YPG sivilleri
hedef aldı

​Tel Abyad'daki bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.
Trabzon'da gol sesi

Trabzon'da gol sesi

​Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor.
İstanbul'da düğünde kanlı saldırı

İstanbul'da düğünde kanlı saldırı

​Pendik'teki olayda bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Türkiye ibadete açtı

Türkiye ibadete açtı

Ermeni Kilisesi'ni YPG'li teröristler mevzi haline getirmişti.
Tanesi 50 TL

Tanesi 50 TL

Antalya'da üreticinin yeni gözdesi oldu.
Dev tatbikat başladı

Dev tatbikat başladı

15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personel katılıyor.
2020'de <br>ibadete açılacak

2020'de
ibadete açılacak

2017 yılında temeli atılan Taksim Camisi'nin yapımı sürüyor.

13 milyonu aştı

13 milyonu aştı

Türkiye 'geleceğe nefes' projesine sahip çıktı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Cumhuriyetimizin<br> lafla istismarını yapmadık

Cumhuriyetimizin
lafla istismarını yapmadık

Erdoğan, Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuştu.
Devreyi kapatabilir

Devreyi kapatabilir

​Galatasaray'a Andone'den kötü haber geldi.
Okulu<br>karargaha çevirmişler!

Okulu
karargaha çevirmişler!

Teröristlere ait askeri malzemeler ele geçirildi.
Son 24 saatte<br>16 saldırı

Son 24 saatte
16 saldırı

Teröristlerin Barış Pınarı bölgesine yönelik tacizleri sürüyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.