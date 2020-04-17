Teknoloji Tübitakın koronavirüs portalı yanlış bilgiye savaş açtı
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Tübitak'ın koronavirüs portalı yanlış bilgiye savaş açtı

Tübitak'ın koronavirüs portalı hazır. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK COVID-19" portalının, bilim ve teknoloji odaklı süreçlerde "birlikte başarma" anlayışıyla tasarlandığını, koronavirüs ile ilgili bilimsel gelişmeleri paylaştıklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Portala https://covid19.tubitak.gov.tr/ adresinden ulaşılıyor.
Portala https://covid19.tubitak.gov.tr/ adresinden ulaşılıyor.

Dünyayı saran yeni tip koronavirüs Kovid-19'a yönelik portal hazırlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,Kovid-19 ile mücadelede atılan adımlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Varank, Varank, bu dönemde bilimin ve teknolojinin gücünden maksimum seviyede faydalanılması gerektiğine dikkati çekerek, yeni bir uygulama olarak geliştirilen "TÜBİTAK COVID-19" portalını da devreye aldıklarını söyledi.

Portal sayesinde birçok konuda bilgi sahibi olunuyor.

Akademik araştırmaların hepsi tek çatı altında

Portalın, bilim ve teknoloji odaklı süreçlerde "birlikte başarma" anlayışıyla tasarlandığını aktaran Varank, burada Kovid-19 ile ilgili Türkiye'nin yetkinliklerine, güncel bilgilere, akademik araştırma ve makalelere yer verdiklerini anlattı.

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