Tübitak'ın koronavirüs portalı yanlış bilgiye savaş açtı

Dünyayı saran yeni tip koronavirüs Kovid-19'a yönelik portal hazırlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,Kovid-19 ile mücadelede atılan adımlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Varank, Varank, bu dönemde bilimin ve teknolojinin gücünden maksimum seviyede faydalanılması gerektiğine dikkati çekerek, yeni bir uygulama olarak geliştirilen "TÜBİTAK COVID-19" portalını da devreye aldıklarını söyledi.
Akademik araştırmaların hepsi tek çatı altında
Portalın, bilim ve teknoloji odaklı süreçlerde "birlikte başarma" anlayışıyla tasarlandığını aktaran Varank, burada Kovid-19 ile ilgili Türkiye'nin yetkinliklerine, güncel bilgilere, akademik araştırma ve makalelere yer verdiklerini anlattı.