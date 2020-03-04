Teknoloji Türk bilim adamları nano teknoloji geliştirdi
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Türk bilim adamları nano teknoloji geliştirdi

- Konya Teknik Üniversitesi akademisyenleri, TÜBİTAK'ın da destek verdiği projeyle "nano kaplama cihazı" geliştirdi- Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Karaman:- "Bu teknoloji sayesinde istediğimiz ürüne çizilmeme, su geçirmeme, ısıyı kaybetmeme ve bulunduğu arazinin rengini alabilme gibi birçok özelliği kazandırabiliyoruz"- "Cihazın yaptığı, yüzey kaplaması. Nanometre mertebesinde, yani çok ince ve gözle algılamak da pek mümkün değil. Cihaz, malzemenin özelliğini, geometrik yapısını, rengini ve dokusunu bozmadan bunu gerçekleştiriyor. Dolayısıyla ürüne istenilen fonksiyonu yüzey özelliğini bozmadan kazandırıyoruz"

Haber Merkezi AA
nano-teknoloji çalışmaları
nano-teknoloji çalışmaları

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) akademisyenleri "nano kaplama cihazı" yaptı.

Akademisyenler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) da destek verdiği proje kapsamında yaklaşık 10 yıl önce her yüzeye uygulanabilen nano kaplama teknolojisi üzerine çalışma başlattı.

Nano-teknoloji çalışmaları

Endüstriyel özellikleri ile nano teknoloji alanında faaliyet gösteren birçok firmanın ilgisini çeken çalışma, laboratuvar ortamında geliştirildi.

Teknolojinin savunma sanayisinde de kullanılması için çalışan akademisyenler, proje ile katma değeri yüksek ürünler üretmek istiyor.

Bu teknoloji sayesinde ürün ne çiziliyor ne de su geçiriyor

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye yaklaşık 10 yıl önce Selçuk Üniversitesinde başladıklarını söyledi.

Bu teknoloji çizilmeyi engelliyor

"Bu teknoloji sayesinde istediğimiz ürüne çizilmeme, su geçirmeme, ısıyı kaybetmeme ve bulunduğu arazinin rengini alabilme gibi birçok özelliği kazandırabiliyoruz." ifadesini kullanan Karaman, şöyle konuştu:

"Kaplama yapmak istediğimiz malzemeyi cihaza yerleştiriyoruz. Çizilmeme, su geçirmeme, ısıyı kaybetmeme ve bulunduğu arazinin rengini alabilme gibi birçok özelliği bulunan kimyasal sıvıyı, havasız bir ortamda buhar olarak sisteme gönderiyoruz. Cihaz, bu sıvıyı ürünün üzerine kaplama yapıyor. Bu sayede ürünün yüzeyi istediğimiz özelliğe kavuşuyor. Cihazın yaptığı, yüzey kaplaması. Nanometre mertebesinde, yani çok ince ve gözle algılamak da pek mümkün değil. Cihaz, malzemenin özelliğini, geometrik yapısını, rengini ve dokusunu bozmadan bunu gerçekleştiriyor. Dolayısıyla ürüne istenilen fonksiyonu yüzey özelliğini bozmadan kazandırıyoruz."

Karaman, çalışmayı tamamen yerli imkanlarla yaptıklarını dile getirerek, yaklaşık 10 kişilik ekiple bugüne kadar gerek TÜBİTAK gerekse özel sektör için çok sayıda projeyi tamamladıklarını vurguladı.

Patent alınıyor

Patent başvurusu yapıldı

Çalışma alanlarının geniş olduğunu belirten Karaman, şöyle devam etti:

"Çünkü bu kaplama teknolojisi ahşabından tekstiline ve cam endüstrisinden savunma sanayisine kadar birçok farklı yüzeye uygulanabiliyor. Bu alanlarda çok önemli projelere imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Burada geliştirdiğimiz çalışma tamamen endüstriye uygun. Bu yüzden ülke ekonomisine katma değerli ürünlerle destek vereceğiz. Örneğin bu nano kaplama teknolojisi sayesinde bir kumaşa su geçirmeme, ısıyı tutma, antibakteriyel ya da herhangi bir özellik kazandırdığımızda bunun katma değeri çok daha fazla oluyor. Türkiye'de de böyle bir çalışmayı ilk kez biz yaptık. Patenti için de başvuruda bulunduk."

Karaman, nano kaplama teknolojisini savunma sanayisinde kullanmak için çalışma yürüttüklerini aktararak, savunma sanayi firmalarıyla iş birliği içerisinde olduklarını ifade etti.

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