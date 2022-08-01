Teknoloji Türk bilim insanı Einsteinin imkansız dediğini başardı
BİLİM

Türk bilim insanı Einstein’in 'imkansız' dediğini başardı

Cambiridge Üniversitesi'nde, kuantum fiziği üzerine çalışan genç Türk bilim İnsanı Prof. Dr. Mete Atatüre, Einstein'ın ve diğer bilim insanlarının ölçülmesi imkânsız olarak kabul ettiği “ışık seviyesinin gürültü ölçümünü " başarıyla yaparak adını tarihe yazdırdı.

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Haber Merkezi DHA
Türk bilim insanı Einstein’in imkansız dediğini başardı
Mete Atatüre

Cambiridge Üniversitesi'nde, kuantum fiziği üzerine çalışan genç Türk bilim İnsanı Prof. Dr. Mete Atatüre, Einstein'ın ve diğer bilim insanlarının ölçülmesi imkânsız olarak kabul ettiği “ışık seviyesinin gürültü ölçümünü " başarıyla yaparak adını tarihe yazdırdı.

Atatüre, çalışmasıyla İngiltere’nin en prestijli ödülü Thomas Young ödülü ve madalyasına layık görüldü.

"Işığı sıkıştırma" olarak adlandırılan yöntemle ölçümü uygulayan Prof. Dr. Mete Atatüre, bunu yaparken atomdan tam 100 kat daha küçük bir süper atom elde etti.


PROF. DR. METE ATATÜRE KİMDİR?

  • 1975 Kayseri doğumlu olan Mete Atatüre,1992’de üniversite sınavında ilk 500’e girme başarısı gösterdi.
  • Bilkent Üniversitesi Fizik bölümünü bitiren Atatüre, İngiltere Institute of Physics’de kuantum fiziği üzerine doktora yaptı.
  • Cambridge Üniversitesi’nde çalışmaya başlayan Atatüre, ünlü fizikçi Stephan Hawking'le aynı üniversitesinin aynı bölümünde görev yaptı.
  • İngiltere’nin en prestijli ödülü Thomas Young ödülü ve madalyası ile ödüllendirilen Prof. Dr. Atatüre, ölçülemez denen ışık seviyesinin gürültü ölçümünü yaptığı için bu ödüle layık görüldü.
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