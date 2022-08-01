Türk bilim insanı Einstein’in 'imkansız' dediğini başardı

Cambiridge Üniversitesi'nde, kuantum fiziği üzerine çalışan genç Türk bilim İnsanı Prof. Dr. Mete Atatüre, Einstein'ın ve diğer bilim insanlarının ölçülmesi imkânsız olarak kabul ettiği “ışık seviyesinin gürültü ölçümünü " başarıyla yaparak adını tarihe yazdırdı.

Atatüre, çalışmasıyla İngiltere’nin en prestijli ödülü Thomas Young ödülü ve madalyasına layık görüldü.

"Işığı sıkıştırma" olarak adlandırılan yöntemle ölçümü uygulayan Prof. Dr. Mete Atatüre, bunu yaparken atomdan tam 100 kat daha küçük bir süper atom elde etti.

PROF. DR. METE ATATÜRE KİMDİR?