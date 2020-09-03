Türk hackerlar Yunan bakanlığının sitesini hackledi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi sanal dünyaya sıçradı.Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığının web sayfası Türk hacker grubu Ayyıldız Tim tarafından hacklendi.
- Bakanlığın sayfasına girenler, Ayyıldız Tim tarafından hacklendiği yönündeki ifadeler ve "Çırpınırdı Karadeniz" marşı ile karşılaştı.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI SİTESİ DE HACKLENMİŞTİ
Bir süre önce de Yunanistan Çalışma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi Root Ayyıldız tarafından hacklenmişti.
Bakanlığın internet sayfasının açılışında "Türk Root Ayyıldız tarafından hacklendi" ve " Oruç Reis'e yaptığınız her saldırı internet üzerinden yanıt alacaktır" mesajları görülmüştü.