Teknoloji Türk Savunma Sanayii Zaman Tüneli TEKNOFESTte ziyaretçilere açılıyor
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Türk Savunma Sanayii Zaman Tüneli TEKNOFEST'te ziyaretçilere açılıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın hazırladığı 'Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii' başlıklı zaman tüneli TEKNOFEST'te ziyaretçilere açılıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21 Eylül - 26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan TEKNOFEST kapsamında Türk savunma teknolojilerine ilişkin gelişmeler MÖ 3.yüzyıldan günümüze kronolojik bir sıralamayla sunuluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Savunma Sanayii Zaman Tüneli TEKNOFESTte ziyaretçilere açılıyor
TEKNOFEST

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından hazırlanan “Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii” başlıklı zaman tüneli Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te ziyaretçilerle buluşuyor.

Türklerin tarih boyunca savunma sanayii alanındaki başarılarını, girişimlerini ve bu alana yaptıkları katkılar bu tünelden daha detaylı görülebiliyor.
Türklerin tarih boyunca savunma sanayii alanındaki başarılarını, girişimlerini ve bu alana yaptıkları katkılar bu tünelden daha detaylı görülebiliyor.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 21-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST kapsamında SSB standına kurulan zaman tüneli, Türk savunma sanayiine ilişkin gelişmeleri MÖ 3. yüzyıldan günümüze bir zaman çizelgesi hâlinde sunuyor.

Zaman tüneli; “Silahlar, Harp Araçları ve Platformlar”, “Sanayi Tesisleri”, “1985-2004 Dönemi”, “2004-2014 Dönemi”, “2014 ve Sonrası: İleri Teknolojiler Dönemi”, “Gelecek Projeler” ve “Tophane’den SSB’ye Savunma Sanayiinin Yönetimi” bölümlerinden oluşuyor. Her bölümde zengin görsel içerik eşliğinde Türk savunma sanayii tarihine dair bilgiler aktarılıyor. Zaman Tüneli M.Ö. 3 yüzyılda 10’luk ordu sistemini geliştiren Mete Han’la başlayıp, Akıncı TİHA’ya imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan görseliyle bitiyor.

Böylece kronolojik bir sıralamayla detaylar incelenebiliyor.
Böylece kronolojik bir sıralamayla detaylar incelenebiliyor.

Türklerin tarih boyunca savunma sanayii alanındaki başarılarını, girişimlerini ve bu alana yaptıkları katkıyı ortaya koyan zaman tüneli, “savunma okuryazarlığı”nın artırılmasını hedefliyor. Ayrıca, son dönemde savunma sanayiinde “teknolojik derinlik” ve “küresel etkinlik” temelli yeni vizyon kapsamında yapılan atılımların tanıtılmasına ve bu atılımların altında köklü bir geçmişin ve başarıların yattığının anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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