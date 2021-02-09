Türkçe Öğretmeninden Uluslararası Güvenli İnternet Projesi

Türkiye, Romanya ve Yunanistan’ın bir araya geldiği projede öğrenciler internet güvenliği, medya okuryazarlığı ve dezenformasyon konusunda uzaktan eğitim ile işbirliği içerisinde çeşitli etkinlikler yaptılar. Hayali bir gezegen olan Webyplanet gezegeninde öğrenme yolculuklarına başlayan öğrenciler, farklı kültürlerle tanışıp internet ve teknolojinin yararlı ve zararlı yönlerini araştırarak çeşitli etkinlikler aracılığı ile birbirleri ile paylaştılar. Türkçe, İngilizce ve Bilişim Teknolojileri derslerinin müfredatlarına entegre edilmiş olan proje etkinlikleri aynı zamanda öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerini de geliştirmelerini sağladı.

Öğrenciler çeşitli web 2.0 araçlarını kullanmayı öğrenirken bir yandan da araştırma yapmayı, teknolojiyi doğru kullanmayı ve internette güvende kalmaları için nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrendiler. Proje, Kasım ayının başında başlayıp Ocak ayının bitmesiyle sona erdi.