Teknoloji Türkçe Öğretmeninden Uluslararası Güvenli İnternet Projesi
İNTERNET

Türkçe Öğretmeninden Uluslararası Güvenli İnternet Projesi

2020-2021 Eğitim Öğretim yılında, Ankara’nın Kalecik ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulunda Türkçe Öğretmeni olarak görev yapmakta olan Ayşe Sağlam, kuruculuğunu İstanbul’dan İngilizce öğretmeni Ebru Taşdemir ile birlikte yaptığı "Webyplanet" adlı eTwinning projesiyle üç ülkenin öğrencilerini bir araya getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Webyplanet adlı eTwinning projesiyle üç ülkenin öğrencileri bir araya geldi.
Webyplanet adlı eTwinning projesiyle üç ülkenin öğrencileri bir araya geldi.

Türkiye, Romanya ve Yunanistan’ın bir araya geldiği projede öğrenciler internet güvenliği, medya okuryazarlığı ve dezenformasyon konusunda uzaktan eğitim ile işbirliği içerisinde çeşitli etkinlikler yaptılar. Hayali bir gezegen olan Webyplanet gezegeninde öğrenme yolculuklarına başlayan öğrenciler, farklı kültürlerle tanışıp internet ve teknolojinin yararlı ve zararlı yönlerini araştırarak çeşitli etkinlikler aracılığı ile birbirleri ile paylaştılar. Türkçe, İngilizce ve Bilişim Teknolojileri derslerinin müfredatlarına entegre edilmiş olan proje etkinlikleri aynı zamanda öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerini de geliştirmelerini sağladı.

Öğrenciler çeşitli web 2.0 araçlarını kullanmayı öğrenirken bir yandan da araştırma yapmayı, teknolojiyi doğru kullanmayı ve internette güvende kalmaları için nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrendiler. Proje, Kasım ayının başında başlayıp Ocak ayının bitmesiyle sona erdi.

Abone Ol Google News
İsmi Toprak olacak

İsmi 'Toprak' olacak

​Türkiye'nin konuştuğu cinayette tüyler ürperten detay.
Açık alandasatılamayacak

Açık alanda
satılamayacak

​Meyve sebzede yeni düzenleme yolda.
Türkiye’den Rusya’ya ilk ihracat treni hedefe ulaştı

Katlanabilir<br>iPhone yolda

Katlanabilir
iPhone yolda

​Yeni detaylar ortaya çıktı.

İbn-i Sina<br>koronaya umut oldu

İbn-i Sina
koronaya umut oldu

'​İtalya'da durumu ağır seyreden 140 hasta kurtuldu'
Kiralar<br>yarıya indirilebilir

Kiralar
yarıya indirilebilir

​Zordaki esnaf için emsal karar çıktı.
'Bakıp bakıp geri gidiyorum'

'Bakıp bakıp geri gidiyorum'

​Tabela ve demir çit engelleyemedi sac bariyer kuruldu.

Otomobil fiyatına satıyor

Otomobil fiyatına satıyor

"​Manevi değerleri çok yüksek."

​MHP lideri partisinin grup toplantısında hitap ediyor.
İbn-i Sina'nın ilacı Türk doktorlarına ilham verdi koronaya umut oldu: İtalya'da durumu ağır seyreden 140 hasta kurtuldu
Hayat

İbn-i Sina'nın ilacı Türk doktorlarına ilham verdi koronaya umut oldu: İtalya'da durumu ağır seyreden 140 hasta kurtuldu

İbni-i Sina'nın ilacı olarak bilinen ve yabani çiğdemden elde edilen ‘kolşisin’in, Kovid-19’un organlara saldırısını durdurduğu belirlendi. Türk uzmanlar Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Gültekin ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emine Küçükateş, İbn-i Sina’dan esinlenerek kolsişini kalp hastalarında kullandıklarını, başarılı sonuç alındığını, daha sonra dünyada ilgi gördüğünü söylediler. Doç. Dr. Emine Küçükateş,''İtalya’da kovid çok ağır seyrederken, 140 hastada mortaliteyi sıfırlamışlar. Yani kolşisin kullanılan grupta ölüm oranı hiç olmamış'' ifadelerini kullandı.
İmza törenine Mustafa Muhammed'in sözleri damga vurdu
Spor

İmza törenine Mustafa Muhammed'in sözleri damga vurdu

Galatasaray Kulübü, devre arasında kadrosunda kattığı 5 futbolcu için basın toplantısı gerçekleştirdi. Konuşmasına 'besmele' çekerek başlayan Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed, "Geçen sezon Fenerbahçe'den teklif geldi ama kabul etmedim. Galatasaray, onlardan önce gelir" dedi.
Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi eylemlerinde şiddet yoktu' açıklaması: Camı çerçeveyi mı kırdılar?
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi eylemlerinde şiddet yoktu' açıklaması: Camı çerçeveyi mı kırdılar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polis araçlarının tekmelendiği ve taşlandığı Boğaziçi eylemleriyle ilgili "şiddet olayı yaşanmadı" söylemini yineledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Gayet demokratik bir barışçıl bir gösteri yapıyorlar. Ellerine silah mı aldılar? Hayır. Camı çerçeveyi mı kırdılar? Hayır" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.