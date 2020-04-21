Türkiye 1 milyon yazılımcı yetiştirecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Albayrak; Yeni Ekonomi Programı Eylem Planı kapsamındaki istihdam projeleri içerisinde kendilerini en fazla bu projenin heyecanlandırdığını belirtirken, "Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye'ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak." diyerek projenin önemini paylaştı.

Projenin üzerinde uzun zamandır yoğun bir şekilde çalışılıyordu. Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı proje kapsamında gençlere online eğitim ile yazılımcı olma imkanı sağlanacağını müjdeledi.

Yazılım alanında yapılan bu atılım ile hedeflenen 1 milyon yazılımcı yetiştirmek.

Başvurmak çok kolay

Endüstrileşmenin artık büyük oranda yazılım sektörü üzerinden ilerlediği aktarılırken Bakan Albayrak şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'nin bugün 140 bin civarında yazılımcı insan kaynağı mevcut. Bu sebeple yazılım alanında özellikle ara eleman açığımız bulunuyor. Türkiye olarak büyük ideallerimiz ve hedeflerimiz var. Yazılımcılık alanında büyük bir sıçrama sağlarsak inanın hedeflerimize ulaşmamız çok daha kolay olacak. Türkiye'de sınırlı sayıda yazılımcı bulunması nedeniyle yazılımcılar bir projede sistem analisti, sistem test uzmanı, proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı, tasarım uzmanı, güvenlik uzmanı gibi birçok görevi aynı ayda yürütmek zorunda kalıyor. Firmalarımız sürekli bu alanlarda çalıştıracak insan kaynağı bulamamaktan yakınıyor. İşte '1 Milyon Yazılımcı Projesi', sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek, yazılımcıların sadece uzmanlaştıkları işe yönelerek daha verimli ve üretken çalışmasına imkan tanıyacak ve ülkemize bu alanda arzu ettiğimiz yetkinliği sağlayacak."

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İnternetten hemen başvurabilir ve özgeçmişinizi ekleyebilirsiniz.

#1MilyonYazılımcı projemiz, YEP Eylem Planı kapsamındaki İstihdam Projeleri içerisinde bizi en çok heyecanlandıran proje olmuştu.



Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye’ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/9WAdv5lFin — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 21, 2020

Eğitimler bir an önce başlayacak

Albayrak, projenin detaylarını anlatırken, bakanlığının hizmete sunduğu bu proje kapsamında gençlerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki eğitim portalı üzerinden çalışmalarını yapabileceklerini söyledi.

13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitimin şu anda hazır olduğunu belirten Albayrak, "Yıl sonuna kadar eğitim sayısını 100'ün üzerine çıkaracağız. Programa katılmak isteyenler internet üzerinden başvuru yapacak ve öz geçmiş dolduracak ve hemen eğitimleri almaya başlayacaklar. Online eğitim platformundaki, algoritma, big data, bilgisayar programlama, blockchain, iş zekası, işletim sistemi, mobil uygulama geliştirme, ofis programları, oyun programlama, ofis programları yanında, proje yönetimi, siber güvenlik, veritabanı ve web programlama alanlarında derslerimize hemen ulaşabilirsiniz. Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları öz geçmişlerine otomatik olarak işlenecek." ifadelerini kullandı.

Eğitim alan gençlerin özgeçmişlerinin tüm firmaların bulunduğu portalda paylaşılacağını dile getiren Bakan Albayrak, "Halihazırda yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek. Eğitim bitiren arkadaşlarımız bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, proje yöneticisi, raporlama uzmanı, sızma testi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem analisti, sistem uzmanı, test uzmanı, veri analisti, veritabanı yöneticisi, web tasarım uzmanı, yardım masası uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı olarak iş bulabilecekler." dedi.

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DHA Albayrak, projeye katılımın son derece kolay olduğunu belirtti.

Ülkemiz için büyük bir fırsat

Albayrak, sürecin alandaki en güncel içerikleri kapsadığını ve en kapsamlı eğitimin gençler için tasarlandığını belirtip cümlelerini şu şekilde bitirdi:

"Buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum. İster lisede olsun, ister üniversitede, gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarınızda sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Evlerimizde kaldığımız şu dönemde önünüzde harika bir fırsat var. Hem kendimizi, hem de ülkemizi çağımızın en büyük rekabet alanı olan yazılım sektöründe en iyi noktaya taşıyalım. Unutmayın, birlikte başaracağız.''