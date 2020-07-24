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Teknoloji Milli 5G altyapısı ile ilk arama gerçekleşti
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Türkiye 5G'ye ne zaman geçecek?

Milli 5G altyapısı ile ilk arama gerçekleşti

Milli 5G altyapısıyla ilk aramanın gerçekleştirildiği "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Çalıştayı"na katılan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Yerli, milli ürünlerle 5G'ye geçiş, milli güvenlik, ekonomik kalkınma ve dünya konjonktüründe ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmeleri bertaraf etme açısından kritik derecede önemli. Biz de çalışmalarımızı bu bilinçle sürdürüyoruz" dedi. Başkan Ulak'ın da projeye dahil olduğunun müjdesini verdi. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da 2 yıl önce başlatılan çalışmanın çıktılarının 2021'den itibaren kullanıma alınacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli 5G'ye geçiş süreci hızlandı. İlk aramanın yapıldığı kurultayda BKT Başkanı sistemin 2021'de hazır olacağının müjdesini verdi.

  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Yerli, milli ürünlerle 5G'ye geçiş, milli güvenlik, ekonomik kalkınma ve dünya konjonktüründe ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmeleri bertaraf etme açısından kritik derecede önemli. Biz de çalışmalarımızı bu bilinçle sürdürüyoruz." dedi.

HAVELSAN koordinasyonunda düzenlenen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G (UUYM5G) Haberleşme Şebekesi Projesi 5. Çalıştayı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Karagözoğlu, burada yaptığı konuşmada, 5G'nin yazılım tabanlı olması ve birçok sektörün odağına yerleşmesiyle ülkelerin haberleşme teknolojilerine bakışında stratejik değişikliklere neden olduğunu anlattı.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu

Ülkelerin 5G şebeke ekipmanı tedarikini, milli güvenlik ve kamu düzeni açısından ele aldığına işaret eden Karagözoğlu, "Bu nedenle ülkeler arasında teknoloji savaşlarının başladığına şahitlik etmekteyiz. Dünyadaki bu gelişmeleri dikkate aldığımızda devletimizin 5G teknolojisine yerli ve milli şebeke ürünleriyle geçme stratejisinin ne kadar isabetli olduğunu görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Karagözoğlu, bu kapsamda Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesine üye firmalar tarafından projelendirilen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen söz konusu projeyle Türkiye'nin 5G'ye geçişte ihtiyaç duyacağı kritik öneme sahip şebeke ekipmanlarının geliştirildiğine dikkati çekerek, "Yerli, milli ürünlerle 5G'ye geçiş, milli güvenlik, ekonomik kalkınma ve dünya konjonktüründe ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmeleri bertaraf etme açısından kritik derecede önemli. Biz de çalışmalarımızı bu bilinçle sürdürüyoruz." diye konuştu.

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Sistem 2021'den itibaren kullanıma açılacak

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da projenin 2 yıl önce başladığını ifade ederek, çalışmanın çıktılarının 2021'den itibaren kullanıma alınmasını öngördüklerini kaydetti.

  • Nacar, bu yıl başında projeye ULAK Haberleşme AŞ'nin dahil olduğunu belirterek, HAVELSAN'ın çekirdek şebeke sanallaştırma altyapısı ile görev kritik sistemler ve test entegrasyon gruplarında görev alırken 2020'den itibaren proje yürütücülüğünü de üstlendiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından, proje kapsamında Yerli ve Milli Radyolink, 5G Çekirdek Şebeke, 5G Baz İstasyonu ve Sanallaştırma Platformları tanıtıldı ve milli 5G altyapısıyla ilk arama yapıldı.

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