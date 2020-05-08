Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Türkiyede çalışanların yüzde 64ü evden tam kapasiteyle çalışabiliyor
İNTERNET

Türkiye'de çalışanların yüzde 64'ü evden tam kapasiteyle çalışabiliyor

Avrupa Birliği dijital gündeminin belirlenmesi gibi çeşitli konularda çalışmalar yapan Digital Europe'un araştırmasına göre, Türkiye'de çalışanların yüzde 64'ü evden tam kapasiteyle çalışabiliyor. Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı "Türkiye’nin özellikle teknoloji alanında kendi sınırlarını aşarak dışarıya çıkabilecek bir inovasyon gücü olduğuna ve fırsatların da bu ortamda daha fazla gelişebileceğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Evden çalışma
Evden çalışma

Digital Europe'un araştırmasına göre, Türkiye'de çalışanların yüzde 64'ü evden tam kapasiteyle çalışabiliyor.

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) iş birliğiyle kurulan Dijital Türkiye Platformu, Avrupa Birliği dijital gündeminin belirlenmesi ve teknoloji alanında gelişmelerin takip edilmesi konularında faaliyet gösteren Digital Europe'un üyesi olarak Türkiye ile AB ülkeleri arasında bilgi-iletişim ve telekom başlıklarında gelişmelerin paylaşılmasına aracılık ediyor.

Bu kapsamda Dijital Türkiye Platformu, Digital Europe'un Kovid-19 salgını ile ilgili olarak, içerisinde Türkiye'den de önemli ölçüde katılımın olduğu toplam 634 firmanın mevcut durum ve gelecek beklentilerine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını düzenlediği online toplantıyla açıkladı.

Dijital endüstrideki şirketlerin katılım sağladığı ve 17 Mart-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 77'si Kovid-19'un olumsuz finansal etkilerinin olmasını, yüzde 93'ü salgının global resesyona yol açacağını, yüzde 35'i ise çalışan sayılarında azaltmaya gidilebileceğini belirtti.

Evden çalışanların ürettiği içerikte çeşitleniyor.

Türkiye'deki şirketler devlet desteklerinden memnun

Tedarik zincirlerinin etkilenmesi açısından ise Avrupa firmaları, Çin ile aralarındaki tedarik zincirinde yüzde 86, Güney Kore ile yüzde 71, Avrupa içerisinde yüzde 74, ABD ile yüzde 62 aksama yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye ile ilgili sonuçlarda ise araştırmaya katılan firmalar, Çin'den yapılan tedariklerde yüzde 49, Avrupa'dan yüzde 46, Türkiye içinde ise yüzde 46 aksamalar olduğunu belirtti.

Araştırmaya göre, Türkiye'de çalışanların yüzde 64'ü evden tam kapasiteyle çalışabiliyor.

Ayrıca, katılımcı şirketlerin çoğunluğu verilen devlet desteklerinden memnun olduğunu belirtti.

Evden internet sitesi kurmak için ipuçları
TEKNOLOJİ
Evden internet sitesi kurmak için ipuçları

Türkiye'nin teknoloji alanında inovasyon gücü var

TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, online toplantıda yaptığı konuşmada, koronavirüs süreci ile bütün dünyanın ağır bir travma geçirdiğini söyledi.

Salgının sosyal ve ekonomik etkilerinin nasıl olacağı ile ilgili henüz bir netlik olmadığını anlatan Eczacıbaşı, şunları kaydetti:

"Şu anda herkesin söylediği bir şey var: 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'. Bunun ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış olduğunu söyleyebilme imkanı yok şu anda. Herhalde ortalarda bir yere oturacak bu söylem. Ben burada kötümserlikten biraz uzaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada farklı bir fırsat ortamı karşımıza çıkıyor. Bunun özellikle Türkiye için de çok geçerli olduğunu düşünüyorum. Evet gelecek belirsiz ve ekonomik olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz ancak fırsatlar da terazinin öbür tarafını biraz da olsa dengeleyecek duruma getiriyor diye düşünüyorum.

DHA
Faruk Eczacıbaşı

Digital Europe ile bu fırsatların değerlendirilmesi için ortak çalışmalarda biz hızımızı artıracağız. Bu fırsatları mümkün olduğu kadar birlikte değerlendirip Türkiye pazarında da bu girişimlerin yayılmasını saplamak için elimizden geleni yapacağız. Avrupa Birliği'nde Türkiye'den çıkan girişimler fırsat yakalayabilir ancak bunun alt yapısını iyi sağlamamız lazım. Türkiye’nin özellikle teknoloji alanında kendi sınırlarını aşarak dışarıya çıkabilecek bir inovasyon gücü olduğuna ve fırsatların da bu ortamda daha fazla gelişebileceğine inanıyorum."

TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca da tedarik zincirlerinden satış pazarlarına birbirleriyle iç içe geçmiş iş süreçlerinin bütün ülkeleri birbirine bağladığını belirterek, "İnsan sağlığını tehdit eden bir kriz karşısında bu zincirler mecburen kopuyor. Sağlık riski ve ekonomik risk birbirine bağlanıyor ve birisindeki performans probleminin ağırlaşması diğerindeki problemi de ağırlaştırıyor. Bu da tüm ülkeleri hem sağlık hem de ekonomik açıdan daha kırılgan hale getiriyor." diye konuştu.

Abone Ol Google News
Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

Antalya'daki kaza sonrası otomobil bu hale geldi.
Kardeşi geldi!

Kardeşi geldi!

Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan böyle duyurdu.
Maaşlar erken ödenecek

Maaşlar erken ödenecek

​Bakan Selçuk, emeklilere müjdeli haberi verdi.
Türkiye <br>deneye başladı

Türkiye
deneye başladı

Bakan Varank açıkladı: Aşılar hayvanlarda test ediliyor
Tarihi karar

Tarihi karar

​Futbolda oyuncu değişikliği hakkı artırıldı.
Okullarda yeni düzen

Okullarda yeni düzen

​Hiçbir şey eskisi gibi değil.

Aradaki fark<br> itiraf ettirdi

Aradaki fark
itiraf ettirdi

​İsveç sonunda kabul etti...

Ay'da yaşıyor gibiyiz

Ay'da yaşıyor gibiyiz

​Koronavirüsün görülmediği tek kıta Antarktika'da yaşam çok farklı...
Özel ve Özkoç'a soruşturma

Özel ve Özkoç'a soruşturma

Gerçek dışı iddialar, hakaret ve iftira...
'Bir liraya vermem' diyen var!

'Bir liraya vermem' diyen var!

​İstanbul'da maske satışları başladı...
Simge<br>mekanlar mahzun

Simge
mekanlar mahzun

​Ülkenin doğusundan batısına camiler sessiz.
Giriş-çıkış yasağı

Giriş-çıkış yasağı

​Valilik duyurdu: Üç gün devam edecek.
Fenerbahçe'ye <br>imzayı attı

Fenerbahçe'ye
imzayı attı

Sarı-lacivertliler ilk transferini resmen açıkladı.
1 Haziran'da açılacak

1 Haziran'da açılacak

​Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı yeniden açılıyor.
Maskesiz adım <br>atılmayacak!

Maskesiz adım
atılmayacak!

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni tedbirler alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.