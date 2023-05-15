Türkiye'de casus yazılım saldırıları arttı

Geleneksel bir işletim sistemindeki ince bir istemci, casus yazılım da dahil olmak üzere farklı saldırı türleri için potansiyel bir hedef olarak görülebilirken, zayıf bir istemci, kurumsal ağa bir giriş noktası olarak hizmet edebiliyor. Bunlar, gizli verileri ele geçirmek, ağdaki diğer makineler üzerinde kontrol sahibi olmak ve kötü amaçlı yazılımları çalıştırmak gibi birçok siber suçu gerçekleştirmek için kullanılabiliyor.