|
Teknoloji

Türkiye'nin yerli uydusu Türksat 6A'nın yörünge yolculuğu devam ediyor: İkinci ateşleme tamam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ikinci ateşleme sürecinin başladığını bildirdi. Uraloğlu yaptığı açıklamada "Ateşlemelerden ilkini 10 Temmuz günü gerçekleştirmiştik. İkinci ateşleme tam 69 dakika sürecek" ifadelerini kullandı.

22:44 - 12/07/2024 Cuma
Güncelleme: 23:30 - 12/07/2024 Cuma
AA
Türkiye'nin yerli uydusu Türksat 6A'nın ikinci ateşleme süreci başladı.
Türkiye'nin yerli uydusu Türksat 6A'nın ikinci ateşleme süreci başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türksat 6A'nın son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Uraloğlu, yer sabit yörüngede görev alan Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın akşam Türkiye saatiyle 20.00 civarında ikinci ateşleme sürecinin başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gururumuz Türksat 6A aşama aşama yörüngesine doğru ilerliyor. Haberleşme uydumuzun fırlatmadan sonra test yörüngesine ulaşması için kimyasal itki sistemiyle 5 ateşleme yapması gerekiyordu. Yörünge düzeltme ve 35 bin 786 kilometre uzaklıktaki yer sabit yörüngesine varması için planlanan bu ateşlemelerden ilkini 10 Temmuz günü gerçekleştirmiştik. İkinci ateşleme tam 69 dakika sürecek ve bu kısım tamamlanacak. Sabırsızlıkla yörüngesinde hizmete başlayacağı anı bekliyoruz."

"Türksat 6A gücümüze güç katacak"

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türksat 6A'nın son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Türksat 6A'nın 69 dakika süren ikinci ateşleme sürecinin başarıyla sonuçlandığını belirten Uraloğlu, "İlk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'nın yörüngesine ilerleyişi sürüyor. En uzak yörüngede görev yapacak olan uydumuz planladığımız şekilde ve sorunsuz yol alıyor. 'Uzayda Türkizi'miz, sesimiz, gururumuz Türksat 6A gücümüze güç katacak." ifadesini kullandı.



#Türksat 6A
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
#Abdulkadir Uraloğlu
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
La İlahe İllallah Ne Demek, Anlamı, Faziletleri: Kelime-i Tevhid Okunuşu