Türkiye'nin yerli uydusu Türksat 6A'nın ikinci ateşleme süreci başladı.

"Gururumuz Türksat 6A aşama aşama yörüngesine doğru ilerliyor. Haberleşme uydumuzun fırlatmadan sonra test yörüngesine ulaşması için kimyasal itki sistemiyle 5 ateşleme yapması gerekiyordu. Yörünge düzeltme ve 35 bin 786 kilometre uzaklıktaki yer sabit yörüngesine varması için planlanan bu ateşlemelerden ilkini 10 Temmuz günü gerçekleştirmiştik. İkinci ateşleme tam 69 dakika sürecek ve bu kısım tamamlanacak. Sabırsızlıkla yörüngesinde hizmete başlayacağı anı bekliyoruz."