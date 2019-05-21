Turknet internet kesintisi sorunu çözüldü

Turknet kullanıcılarının 00.00 itibari ile Türkiye genelinde yaşadığı internet kesintisini sorunu çözüldü. Kesintinin nedenini araştırdığını açıklayan yetkililer, açıklamanın internet kesinsi sorununu giderdi.

Turknet Türkiye genelinde interneti kesti!

Türkiye genelinde Turknet kullanıcıları internet erişimi sağlayamıyordu. Kesintinin nedeni hakkında araştırmalarına devam eden firma kesintinin nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Turknet’ten ilk açıklama geldi!

Türkiye’nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından biri olan Turknet’ten Türkiye geneli yalanan internet kesintisiile ilgili ilk açıklama Twitter üzerinden yapıldı. İşte o açıklama;

Merhabalar, şu an genel bir sorun yaşanıyor. Bu sorunu tüm birimlerimizle birlikte kontrol ediyoruz. Anlamaya ve çözmeye çalışıyoruz. Yaşamış olduğunuz bu sorun için sizlerden özür dileriz. Gelişmelerle ilgili size bilgi vereceğiz. — TurkNet Destek (@TurkNetDestek) 20 Mayıs 2019