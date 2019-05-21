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Teknoloji Turknet internet kesintisi sorunu çözüldü
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İNTERNET

​Turknet internet kesintisi sorunu çözüldü! İnternet neden kesildi

Turknet internet kesintisi sorunu çözüldü

Turknet kullanıcılarının 00.00 itibari ile Türkiye genelinde yaşadığı internet kesintisini sorunu çözüldü. Firma yetkilileri tarafından yapılan açıklamadan kısa bir süre sonra kullanıcılara internet bağlantısı yeniden sağlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Turknet (Arşiv)
Turknet (Arşiv)

Turknet kullanıcılarının 00.00 itibari ile Türkiye genelinde yaşadığı internet kesintisini sorunu çözüldü. Kesintinin nedenini araştırdığını açıklayan yetkililer, açıklamanın internet kesinsi sorununu giderdi.

Turknet Türkiye genelinde interneti kesti!

Türkiye genelinde Turknet kullanıcıları internet erişimi sağlayamıyordu. Kesintinin nedeni hakkında araştırmalarına devam eden firma kesintinin nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Turknet’ten ilk açıklama geldi!

Türkiye’nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından biri olan Turknet’ten Türkiye geneli yalanan internet kesintisiile ilgili ilk açıklama Twitter üzerinden yapıldı. İşte o açıklama;

Turknet'ten internet kesintisine ilişkin ilk açıklama geldi
TEKNOLOJİ
Turknet'ten internet kesintisine ilişkin ilk açıklama geldi
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