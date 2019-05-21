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Teknoloji Turknetten internet kesintisine ilişkin ilk açıklama geldi
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İNTERNET

Turknet'ten internet kesintisine ilişkin ilk açıklama geldi! İşte sonun nedeni

Turknet'ten internet kesintisine ilişkin ilk açıklama geldi

Turknet kullanıcıları internete bağlanamıyor. Türkiye genelinde yaşanan kesintinin nedenini kullanıcıları merak ederken, Turknet yetkilileri Twitter üzerinden ilk açıklamayı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Turknet (Fotoğraf: Arşiv)
Turknet (Fotoğraf: Arşiv)

Turknet kullanıcıları internete bağlanamıyor. Türkiye’nin en büyük servis sağlayıcılarından biri olan Turknet Türkiye genelinde kesinti yaşıyor.

Turknet Türkiye genelinde interneti kesti!

Türkiye genelinde Turknet kullanıcıları internet erişimi sağlayamıyor. Kesintinin nedeni hakkında henüz bir resmi açıklama yapılmazken Turknet kullanıcıları sosyal medya platfomları üzerinden kesintini nedenini merak ediyor.

Turknet platformlarına ulaşılamıyor!

Türkiye’nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından biri olan Turknet Türkiye genelinde interneti kesti. Firmanın resmi sitesine ulamadığını belirten kullanıcılar, müşteri hizmetlerini dahi ulaşamadıklarını belirtti.

Turknet’ten ilk açıklama geldi!

Türkiye’nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından biri olan Turknet’ten Türkiye geneli yalanan internet kesintisiile ilgili ilk açıklama Twitter üzerinden yapıldı. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre sorunun kaynağı araştırılıyor. İşte o açıklama;

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