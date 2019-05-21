Turknet'ten internet kesintisine ilişkin ilk açıklama geldi

Turknet kullanıcıları internete bağlanamıyor. Türkiye’nin en büyük servis sağlayıcılarından biri olan Turknet Türkiye genelinde kesinti yaşıyor.

Turknet Türkiye genelinde interneti kesti!

Türkiye genelinde Turknet kullanıcıları internet erişimi sağlayamıyor. Kesintinin nedeni hakkında henüz bir resmi açıklama yapılmazken Turknet kullanıcıları sosyal medya platfomları üzerinden kesintini nedenini merak ediyor.

Turknet platformlarına ulaşılamıyor!

Türkiye’nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından biri olan Turknet Türkiye genelinde interneti kesti. Firmanın resmi sitesine ulamadığını belirten kullanıcılar, müşteri hizmetlerini dahi ulaşamadıklarını belirtti.

Turknet’ten ilk açıklama geldi!

Türkiye’nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından biri olan Turknet’ten Türkiye geneli yalanan internet kesintisiile ilgili ilk açıklama Twitter üzerinden yapıldı. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre sorunun kaynağı araştırılıyor. İşte o açıklama;

Merhabalar, şu an genel bir sorun yaşanıyor. Bu sorunu tüm birimlerimizle birlikte kontrol ediyoruz. Anlamaya ve çözmeye çalışıyoruz. Yaşamış olduğunuz bu sorun için sizlerden özür dileriz. Gelişmelerle ilgili size bilgi vereceğiz. — TurkNet Destek (@TurkNetDestek) 20 Mayıs 2019

TEKNOLOJİ Turknet internet kesintisi sorunu çözüldü