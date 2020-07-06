TürkNet kullanıcıları internete erişemiyor

İnternet servis sağlayıcısı TürkNet'i kullanan vatandaşlar internete ulaşamadıkları konusunda şikayetçi. Vatandaşların sosyal medyada iddialarına göre servis sağlayıcısı saatlerdir internet hizmetini vermiyor.
Yaşadığı mağduriyeti paylaşan bir Twitter kullanıcısı hem hizmet alamadığını hem de karşısında bir muhatap bulamadığını belirtti:
Eşim pandemi sebebiyle evden çalışacak, çalıştığı kuruma ait program için statik ip'ye ihtiyacı var. Bu hizmeti satın aldım. Çok kolaydı.
Şimdi bu IP no'yu İTO'ya iletmek lazım. İTO servis sağlayıcıdan bir yazı istiyor fakat sağlayıcı TurkNet ise hayat birdenbire çok zorlaşıyor. pic.twitter.com/22egKxx8IY
Eşim pandemi sebebiyle evden çalışacak, çalıştığı kuruma ait program için statik ip'ye ihtiyacı var. Bu hizmeti satın aldım. Çok kolaydı.
Bir kullanıcı ise internet servis sağlayıcısının çalışmamasını kendi talihsizliğine bağladı:
Turknet'i sabah kullanmaya başladım. Çok memnundum. Aradan 1 saat geçti, şuan Turknet ülke çapında çökmüş durumda.
Elimi nereye atsam zarar görüyor.
Turknet'i sabah kullanmaya başladım. Çok memnundum. Aradan 1 saat geçti, şuan Turknet ülke çapında çökmüş durumda.