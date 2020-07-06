Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji TürkNet kullanıcıları internete erişemiyor
İNTERNET

TürkNet çöktü mü?

TürkNet kullanıcıları internete erişemiyor

Türkiye'nin en büyük internet servis sağlayıcılarından biri olan TürkNet'i kullanan vatandaşlar internete ulaşamadıkları konusunda şikayetçi. Kullanıcılar saatlerdir internete erişimlerinin olmadığını dile getirip TürkNet'e ulaşamadıklarını sosyal medyadan paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TürkNet
TürkNet

İnternet servis sağlayıcısı TürkNet'i kullanan vatandaşlar internete ulaşamadıkları konusunda şikayetçi. Vatandaşların sosyal medyada iddialarına göre servis sağlayıcısı saatlerdir internet hizmetini vermiyor.

Yaşadığı mağduriyeti paylaşan bir Twitter kullanıcısı hem hizmet alamadığını hem de karşısında bir muhatap bulamadığını belirtti:

Bir kullanıcı ise internet servis sağlayıcısının çalışmamasını kendi talihsizliğine bağladı:

Abone Ol Google News
Çanakkalede korkutan yangın

Çanakkale'de korkutan yangın

Bakan Pakdemirli: Tüm ekiplerimiz orada.
Sözünüzü yerine getirmek zorundasınız

Sözünüzü yerine getirmek zorundasınız

​Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye sert vize serbestisi uyarısı.
Çocuklar kurtulmak için yardım istiyor

Çocuklar kurtulmak
için yardım istiyor

​Mavi Balina ve Momo'dan sonra yeni tehlike: Mavi Bebek
İran'da iflasın ilanı

İran'da iflasın ilanı

Test kiti yetersizliği nedeniyle taramalar durduruldu.
'Onyekuru'nun <br>yerine onu alın'

'Onyekuru'nun
yerine onu alın'

​Galatasaraylıları heyecanlandıran isim.
Türkiye'ye adil davranmalıyız

Türkiye'ye adil davranmalıyız

​Almanya'dan Türkiye'ye seyahat yasağıyla ilgili flaş açıklama.

Bir hafta içinde öldürüyor

Bir hafta içinde öldürüyor

​ABD'de "beyin yiyen amip" vakası görüldü.
İzle ve gururlan

İzle ve gururlan

​ATAK Helikopteri kokpitinden gerçek operasyon görüntüleri.
Eşi hastalanınca gerçeği gördü

Eşi hastalanınca gerçeği gördü

Şehir hastanelerine çok sallamıştım şimdi özür diliyorum.
Avrupa'ya elektrik satabiliriz

Avrupa'ya elektrik satabiliriz

​Enerjide 'Yeşil Tarife' dönemi başlıyor.

​13 yaşında sapkın bir dünyanın sembolü oldu...

​Koronavirüs salgını sonrası için iki senaryo.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.