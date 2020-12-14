Türksat 5A için geri sayım sürüyor: Ömrü 30 yıl olacak, Türkiye'nin hakları güvenceye alınacak

Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'nın bu ayın sonunda uzaya fırlatılacağı açıklanmıştı. Airbus Uzay Sistemleri Başkanı Jean Marc Nasr, uzaya gönderilmesi için hazırlıkların sürdüğü Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A ile ilgili soruları yanıtladı.

Türksat 5A Uydu Haberleşme Verici Antenleri'nin tanıtımı geçtiğimiz aylarda yapılmıştı.

"Yeni teknolojiler uyduda ömrü uzatıp, ağırlığı azaltıyor"

Türksat AŞ ile yapılan sözleşmenin ardından üretimine başlanan Türksat 5A uydusunun zamanında tamamlanması için çalıştıklarını vurgulayan Nasr, "5'inci nesil uydularda kullanılan yeni teknolojiler, uydunun ömrünün kayda değer şekilde artmasına ve fırlatma ağırlığının azaltılmasına imkan sağlıyor" diye konuştu.

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Uydunun teknik özelliklerine ilişkin de bilgi veren Nasr, şunları kaydetti:

"Türksat 5A uydusunun yörüngedeki ömrü 30 yıl olacak. Bu da Türkiye'nin yörünge haklarını güvenceye alacak. Ömrünün uzun olması dolayısıyla uydu, daha kapsamlı operasyonlar gerçekleştirebilecek. Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'nın, önceki jenerasyon uydularına göre kapasitesi yüzde 45, ömrü iki kat daha fazla olacak."

Nasr, uydunun sabit yörüngeye 31 derece doğu meridyeni yayın bandı içinde oturacağını, fırlatma ağırlığının 3,5 ton olacağını bildirdi.

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