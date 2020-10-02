Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Türksat 5A uydusu uzay yolcusu 30 Kasımda fırlatılacak
BİLİM

Türksat 5A uydusu uzay yolcusu: 30 Kasım'da fırlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A'nın uzaya gönderileceğini belirterek, "Türksat 5A uydusunu teslim aldık, 30 Kasım'da uzaya fırlatacağız." ifadesini kullandı. Karaismailoğlu, Türk mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak üretilen uydunun da 2022 yılı içinde uzaya fırlatmasının hedeflendiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
TÜRKSAT 5A uydusu 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak.
TÜRKSAT 5A uydusu 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamasında, AIRBUS DS tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan TÜRKSAT 5A uydusunun Bakanlık ve Türksat yetkilileri tarafından teslim alındığını bildirdi. Uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A'nın uzaya gönderileceğini belirten Karaismailoğlu, "Türksat 5A uydusunu teslim aldık, 30 Kasım'da uzaya fırlatacağız. Yine Türksat 5B uydusunu da 2021'in ikinci çeyreğinde faaliyete geçirmeyi ve fırlatmayı hedefliyoruz. Türksat 6A uydumuz için de çalışmalar devam ediyor. Kendi mühendislerimiz tarafından yerli ve milli olarak üretilen uydumuzu da 2022 yılı içinde uzaya fırlatmayı hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu: TÜRKSAT 5A 2020’nin son çeyreğinde, TÜRKSAT 5B 2021’in ikinci çeyreğinde, TÜRKSAT 6A 2022’de uzaya gönderilecek
TEKNOLOJİ
Bakan Karaismailoğlu: TÜRKSAT 5A 2020’nin son çeyreğinde, TÜRKSAT 5B 2021’in ikinci çeyreğinde, TÜRKSAT 6A 2022’de uzaya gönderilecek

Falcon 9 roketiyle gönderilecek

Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun SpaceX firmasının Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezine gönderileceğini, bu uydunun yaklaşık 1 ay sürecek hazırlıklar sonrasında Falcon 9 roketiyle uzaya gönderileceğini aktardı.

Bakan Karaismailoğlu: TÜRKSAT 5A 2020’nin son çeyreğinde, TÜRKSAT 5B 2021’in ikinci çeyreğinde, TÜRKSAT 6A 2022’de uzaya gönderilecek
TEKNOLOJİ
Bakan Karaismailoğlu: TÜRKSAT 5A 2020’nin son çeyreğinde, TÜRKSAT 5B 2021’in ikinci çeyreğinde, TÜRKSAT 6A 2022’de uzaya gönderilecek

Türksat 5A 2021'nin ikinci çeyreği içinde hizmete başlaması planlanıyor

Türksat 5A uydusuyla Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunulacağını ifade eden Karaismailoğlu, "Karada, havada, denizde, raylı sistemlerde müthiş bir vizyon geliştirdik. Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan TÜRKSAT 5A uydusunun 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşması için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi ve Türksat 5A uydusunun 2021'in ikinci çeyreği içinde hizmete başlamasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü
OYNAT 00:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Space X şirketinin kurucusu Elon Musk'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Space X şirketinin kurucusu Elon Musk'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.


31 derece doğu yörüngesindeki haklar 30 yıl korunacak

31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek olan uydunun manevra ömrüyle Türkiye'nin 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacağını da vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "10 kilovat faydalı yük gücüyle hizmete girdiğinde Türksat 5A, Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak. Uzay teknolojileri konusunda bundan sonra teknoloji üreten, geliştiren ve ihraç eden bir konuma gelmek için canla başla bütün milletimizle çalışıyoruz."

Abone Ol Google News
Bir tank daha imha edildi

Bir tank daha imha edildi

​Azerbaycan görüntüleri yayımladı.
Rakiplerimiz belli oldu

Rakiplerimiz
belli oldu

Sivasspor'un, Avrupa Ligi'ndeki rakipleri açıklandı.
İşgalden kurtulana kadar sürecek

İşgalden kurtulana kadar sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da konuşuyor.
'Türkiye ile konuşmak istiyoruz'

'Türkiye ile konuşmak istiyoruz'

​Almanya Başkanı Merkel'den Türkiye açıklaması.
Bırakıp kaçtılar

Bırakıp kaçtılar

​Ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar görüntülendi.

Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı

Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı

Erdoğan, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı'na mesaj gönderdi.

Stratejik <br>tepeler ele geçirildi

Stratejik
tepeler ele geçirildi

Azerbaycan karşı saldırılarını sürdürüyor.
Görevinden uzaklaştırıldı

Görevinden uzaklaştırıldı

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
Tek tek imha ediliyor

Tek tek imha ediliyor

Azerbaycan ordusu karşı saldırıyı sürdürüyor.
Bakan Pekcan açıkladı

Bakan Pekcan açıkladı

Bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamı.

Yeni Şafak, cinayetten dakikalar önceki konuşma kayıtlarına ulaştı.
Dokunulmazlığı kaldırılıyor

Dokunulmazlığı kaldırılıyor

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu kararını verdi.
Koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandı

Kendisi ve eşinin testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Patatesli börek tarifi: Pratik patatesli börek nasıl yapılır
Hayat

Patatesli börek tarifi: Pratik patatesli börek nasıl yapılır

Her halini sevdiğimiz patatesin bu böreğe kattığı lezzete kimse hayır diyemeyecek. Hem görüntüsü hem lezzeti hem de pratik yapılışı ile patatesli sarma börek çay saatlerinizin ve altın günlerinizin favorileri arasında yerini alacak. Peki patatesli börek nasıl yapılır? İşte patatesli börek tarifi...
Eminevim, çekilişle ev hediye edecek
Ekonomi

Eminevim, çekilişle ev hediye edecek

Başvuruları bugün başlayan ve 31 Ocak'ta sona erecek kampanya kapsamında, Eminevim'e ev ve otomobil için başvuru yapanlar ve bu kişilere referans olan mevcut müşteriler çekiliş hakkı kazanacak. Çekilişle belirlenecek talihli Eminevim 5YÜZ60 Kurtköy Projesi'nden 600 bin değerinde daire kazanacak. Eminevim Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Kemal Daldal, "Başvuru beklentimiz 30 bin. Bu 30 bin kişinin sisteme girmesiyle ekonomiye 3 milyar 320 milyon liralık ek katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletti. Twitter'dan İngilizce mesaj paylaşan Erdoğan, "COVID-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.