Hazırlıklar tamamlandı: Cumhuriyet'in 100. yılında uzaya fırlatılacak

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Cumhuriyet'in 100. yılında haberleşme uyduları Türksat 6A'yı uzaya göndereceklerini söyledi.

AA'da yer alan habere göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Buradaki Türksat standında 4B uydusunun küçük ölçekli prototipi de sergileniyor.

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, TEKNOFEST'te olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Türksat'ın uydu, kablo ve bilişim alanında hizmet verdiğini anlatan Ertok, "Türksat, Türkiye'nin haberleşme uydu operatörü. Standımızda ağırlıklı olarak uydu teknolojilerinde yaptığımız hizmetlerle alakalı konsept oluşturduk. Çocuklara bahsettiğimiz uyduların ne olduğunu, nasıl bir sistem olduğunu, neler yaptığını anlatmak istedik." dedi.

REKLAM

TUSAŞ TESİSLERİNDE UÇUŞ MODELİNİN TESTLERİ BAŞLADI

Ertok, 5 haberleşme uyduları bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Son 2 yılda 2 uydumuzu fırlattık, bunları hizmete aldık. Bundan sonraki hedefimiz, yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A. Ankara'da TUSAŞ'taki uzay sistemleri entegrasyon tesisinde uçuş modelinin testleri başladı. Artık uzaya göndereceğimiz modelden bahsediyoruz. Hazırlıklar tamamlandı. İnşallah önümüzdeki yıl içinde uydumuzu uzaya göndermeyi hedefliyoruz."

Türksat 6A uydusunun kendileri ve Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Ertok, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük AR-GE projelerinden birisi. Haberleşme uydusunu ilk defa üretiyoruz biz. Bu ölçekte bir uyduyu ilk defa üretiyoruz. Proje 2015 yılında başladı. Aradan geçen yıllarda birçok model üretildi. Doğrulanarak geldi. Artık son aşamasındayız. Fırlatmayla ilgili sözleşmeleri yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl, Cumhuriyetimizin 100. yılında kendi haberleşme uydumuzu uzaya göndererek filomuza dahil edeceğiz. Böylece Türksat, 6 uyduyu aynı anda işleten bir operatör olacak. Bu, dünya sıralamasında da önemli bir adım olacak."

REKLAM

FOTOĞRAF 7 TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nce (UZAY) geliştirilen, Türkiye'nin ilk yer gözlem uydusu 'Rasat' için TÜBİTAK UZAY yerleşkesinde, 11'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama yapıldı. Kutlama programına; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Müdürü Mesut Gökten ve enstitüsü çalışanları katıldı. Bakan Varank, 'Rasat'ın Türkiye için bir ilk olmasının önemine işaret ederek, \"Bir emeğin ve gayretin göstergesi\" dedi. Uydunun, Türk insanının kabiliyetlerini gözler önüne serdiğini hatırlatan Varank, \"'Rasat', Türkiye'yi tam bağımsız yapma mücadelesinin en somut örneği. Türk mühendis ve teknisyenlerinin, bilim insanlarının ne kadar becerikli ve kabiliyetli olduğunun da örneğini yaşıyoruz. '3 yıl ömrü olacak' diye tasarlanan ürün, 11 yıl boyunca ülkemize hizmet etti. Vatandaşlarımızın sorunlarını da giderecek şekilde bu uydudan faydalanıldı. Milli güvenliğimizle alakalı çok hassas noktalarda işlevler gördü. Bu da bizim insanımızın kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesi\" diye konuştu.<br> 'İMECE VE TÜRKSAT 6A DÜĞÜNLERİMİZ OLACAK'<br><br>'Rasat' için yapılan programının bir anlamda 'cenaze töreni' olduğunu esprili dille söyleyen Bakan Varank, \"İmece projesi, Türksat 6A projesi ise bizim düğünlerimiz olacak. İnşallah şu düğünlerimizi İmece ve 6A ile yapalım. Çok güzel gururları, ülkemize kazandıralım. Ordumuzun, güvenlik kuvvetlerimizin ve istihbarat teşkilatımızın ihtiyaçlarını yerine getirelim\" dedi. 'RASAT' YÖRÜNGEDE 58 BİN 726 TUR ATTI<br><br>Öte yandan Türkiye'nin ilk yer gözlem uydusu olan 'Rasat', yörüngede geçirdiği 11 yılın ardından görevini başarıyla tamamladı. 3 yıl tasarım ömrüyle 17 Ağustos 2011'de Rusya'nın Yasny fırlatma üssünden 'Denepr' fırlatma aracı ile uzaya fırlatılan 'Rasat', 969 saniye sonra dünyadan 687 kilometre yükseklikteki hedef yörüngesine başarıyla yerleşti. Bugüne kadar yörüngesinde 58 bin 726 tur atan 'Rasat' ile toplam 22 bin 203 kez iletişim kuruldu. 'Rasat'ın kamerasınca 3 bin 284 kez görüntü çekilerek, toplamda 13 bin 362 kare görüntü kaydedildi.<br> 'RASAT'IN GÖRÜNTÜLERİ GEZGİN PORTALI'NDA <br><br>'Rasat' sayesinde elde edilen ham görüntüler işlendikten sonra şehir bölge planlama, ormancılık, tarım, afet yönetimi ve benzeri amaçlarla kullanıma sunuldu. Bunun yanı sıra 'Gezgin Portalı'na da aktarıldı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, e-Devlet şifreleri ile 'www.gezgin.gov.tr' adresinden çekilen tüm arşiv görüntülerine ücretsiz olarak erişim sağlayabiliyor. Bakan Varank: Düğünümüz 'İmece' ve 'TÜRKSAT 6A' ile olacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk yer gözlem uydusu 'Rasat'a ilişkin "'3 yıl ömrü olacak' diye tasarlanan ürün, 11 yıl boyunca ülkemize hizmet etti. Vatandaşlarımızın sorunlarını da giderecek şekilde bu uydudan faydalanıldı. Milli güvenliğimizle alakalı çok hassas noktalarda işlevler gördü" dedi. Rasat' için yapılan programının bir anlamda 'cenaze töreni' olduğunu esprili dille söyleyen Bakan Varank, "İmece projesi, Türksat 6A projesi ise bizim düğünlerimiz olacak. İnşallah şu düğünlerimizi İmece ve 6A ile yapalım' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder