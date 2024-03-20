Türksat 6A'da sona yaklaşılıyor: Türkiye'deki uydu ekosisteminde çok büyük bir kilometre taşı

Ertok, "Çalışmalar artık sonuna geldi diyebiliriz. En önemli uçuş modelinin testleri, anten testleri geçtiğimiz haftalarda bitti. Şimdi sistemin genel yapısıyla ilgili birkaç tane ufak tefek testler var, daha sonra uydunun paketlenmesi ve fırlatma merkezine gönderilmesi aşamasına geçilecek." diye konuştu.

Ertok, "Çalışmalar artık sonuna geldi diyebiliriz. En önemli uçuş modelinin testleri, anten testleri geçtiğimiz haftalarda bitti. Şimdi sistemin genel yapısıyla ilgili birkaç tane ufak tefek testler var, daha sonra uydunun paketlenmesi ve fırlatma merkezine gönderilmesi aşamasına geçilecek." diye konuştu.

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türksat 6A'nın önemine dikkati çekerek, "Türksat 6A'nın en büyük önemi ülkemizin şu ana kadar yaptığı en büyük yerli üretim uydu olması. Üzerinde bir çok ekipman, yazılım sistemleri, yer sistemleri yerli olarak geliştirdi. Türksat 6A'nın en önemli tarafı, Türkiye'deki uzay ekosisteminde, uydu ekosisteminde çok büyük bir kilometre taşı olması." değerlendirmesini yaptı.