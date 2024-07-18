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Teknoloji

Türksat 6A'nın beşinci ve son ateşleme süreci tamamlandı

Türksat 6A'nın yörünge yolculuğundaki bir kritik süreç daha tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın beşinci ve son ateşlemenin de başarıyla gerçekleştiğini açıkladı.

00:56 - 18/07/2024 Perşembe
AA
Türksat 6A
Türksat 6A

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 5. ve son ateşlemenin de başarıyla gerçekleştiğini bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda planlanan ateşlemelerin sona erdiğini belirten Uraloğlu, "23.58'de başlayan ve 5,5 dakika süren 5. ve son ateşleme de başarıyla gerçekleşti. Uzay yolculuğumuzda her şey yolunda ve kontrol altında." ifadelerini kullandı.





#Türksat 6A
#Ateşleme
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
#Abdulkadir Uraloğlu
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