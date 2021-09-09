Teknoloji Tuz Gölünde roket şöleni
BİLİM

Tuz Gölü’nde roket şöleni

TEKNOFEST 2021 Roket Yarışları’nda Türkiye’nin dört bir tarafından gençler projelerini sergiledi. ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen ve 12 Eylül’e kadar sürecek yarışlarda 80 takım şampiyonluk için mücadele edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tuz Gölü’nde roket şöleni
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yarışlar kapsamında takımları ziyaret edip tasarlanan roketlere imza attı.

MUHAMMED KURTAR

TEKNOFEST 2021 Roket Yarışları’nda Türkiye’nin dört bir tarafından gençler projelerini sergiledi. ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen ve 12 Eylül’e kadar sürecek yarışlarda 80 takım şampiyonluk için mücadele edecek. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise bu yıl dördüncüsü yapılan ve katlana katlana büyüyen yarışmanın Avrupa’da ilk olduğuna dikkat çekti. Bayraktar, “Bu yıl alçak irtifa, orta irtifa, yüksek irtifa, zorlu görev dediğimiz 4 farklı kategoriden oluşuyor. Bu yarışmalar Teknofest’in kalbi” dedi. Bayraktar, gençleri uzay çalışmalarına özendirmek için bu tip yarışların düzenlendiğini aktararak “Burada bir yıl boyunca kendi roketlerini tasarlıyorlar. Gerçek bir uzay görevini simüle ettiriyor. Burada asıl olan kendi roketlerini tasarlıyor olmaları. Bir yıl boyunca tasarlayıp 3 saniyede 20 bin feete çıktıklarını görüyorlar” diye konuştu.

TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen Roket Yarışları’na TuzGölü’nde devam edildi.
TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen Roket Yarışları’na TuzGölü’nde devam edildi.

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İlham kaynağı “Mavi Vatan”

Yarışmaya Atatürk Üniversitesi’nden gelen Kayra Roket Takımı kaptanı Halil Alan roketlerine “Mavi Vatan” adını koyduklarını söyledi. Alan, roketlerinin 6 kilometre irtifaya çıktığını belirtti.

  • Fırat Üniversitesi’nden Troket takımı kaptanı İsmet Özen de ismi Troket olan roketlerini tanıttı. Özen, “Bu yıl yüksek irtifa 6 bin metrede yarışacağız. Yüksek irtifa kategorisine katılabilmek için minimum bir yıl deneyim isteniyor. Geçen yıl orta irtifada katılmıştık. 560 takım arasından Türkiye 5’incisi olduk” dedi. Özen, roketlerinin saatte bin 800 km hızla gittiğini aktarırken, “ F-16’lara göre bir buçuk kat daha hızlı uçacak” diye konuştu.

Gençlerin roketleri TEKNOSEFT 2021 Roket Yarışması kapsamında gökyüzüne fırlatıldı
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Gençlerin roketleri TEKNOSEFT 2021 Roket Yarışması kapsamında gökyüzüne fırlatıldı

Gökdoğan’ın testi ekimde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “İnşallah Gökdoğan da görüş ötesi dediğimiz 65 kilometre menzilli hava-hava füzemiz, bunun da testi ekimden öteye gitmez. Ekim ayında bunun F-16’larımızdan testi gerçekleştirilecek. Böylece dünyada bu sınıfta da hava-hava füzesi geliştirebilen nadir ülkelerden bir tanesi haline gelmiş olacağız” dedi.

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