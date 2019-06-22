Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Teknoloji TV+ desteğiyle bilim dolu bir gün
BİLİM

TV+ desteğiyle bilim dolu bir gün

Yeni nesil televizyon platformu TV+ ve Da Vinci TV, çocuklara teknolojiyi sevdirmek ve yenilikçi çözümler geliştirmelerine katkı sağlamak için 8-12 yaşa özel bir bilim yarışması düzenledi. Yarışmayı kazanan 20 çocuk, eğlenceli ve öğretici bir bilim aktivitesinde buluştu.

Melih Bayram Dede Yeni Şafak
Eğlenceli vakit geçirilmesi amaçlanan yarışmada çocuklar “Hayatını kolaylaştıracak bir şey icat edebilseydin bu ne olurdu ve neden?” sorusuna yanıt verdiler.
Eğlenceli vakit geçirilmesi amaçlanan yarışmada çocuklar “Hayatını kolaylaştıracak bir şey icat edebilseydin bu ne olurdu ve neden?” sorusuna yanıt verdiler.

Türkiye’nin teknolojide tüketen değil üreten bir ülke olması amacıyla gençleri teşvik eden Turkcell’in televizyon platformu TV+, en popüler kanalları arasında yer alan Da Vinci TV iş birliğiyle çocukları geleceğin mesleklerine hazırlamak adına önemli bir adım attı. Teknoloji meraklılarını bilişim alanında geleceğe hazırlamak vizyonundan yola çıkan Bilim Yarışması kapsamında, yarışmayı kazanan 20 çocuk, eğlenceli ve öğretici bir bilim aktivitesinde buluştu.

İCAT EDEBİLSEYDİN BU NE OLURDU?

Hem eğlenceli bir gün geçirmek hem de Bilim Atölyesi ile 8-12 yaş aralığındaki çocuklarının hayal gücünü genişletmek isteyen ailelerin katıldığı yarışmada çocuklar “Hayatını kolaylaştıracak bir şey icat edebilseydin bu ne olurdu ve neden?” sorusuna yanıt verdiler. Yapılan değerlendirmeyle bu soruya en yaratıcı yanıtı veren 20 çocuk ailesiyle birlikte KidZania’da hem yazılımın temeli kodlama ve robotik konularını içeren Bilim Atölyesi’ne katıldı hem de Da Vinci Kids TV Stüdyosu’nda dopdolu bir gün geçirdi.

  • Kodlama ve robotik eğitimi gördüler
  • Bilim yarışmasını kazanan çocuklar için özel hazırlanan atölye çalışmasında, aynı zamanda Lego İnovasyon Merkezi de olan Ünlü Jr. Robotics Bilim Okulu’nun uzman eğitmenleri tarafından kodlama ve robotik eğitimi verilerek legolar üzerinde uygulama yaptırıldı. Eğitim kapsamında çocuklar, legolarla kendi robotlarını tasarlayarak öğrendikleri temel kodlama bilgileri sayesinde robotlarını hareket ettirmeyi başardılar. Renk sensörü, ultrasonik sensör, dokunma sensörü, jiroskop sensör ile özel tasarım parçalar, dişliler, çarklar, akslar, farklı boyutlarda tekerlekler ve bağlantı parçaları kullanarak tasarladıkları robotlarını hep beraber sergileme şansı buldular.

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