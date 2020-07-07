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Teknoloji Twitter BAE destekli o hesapları kapattı Türkiye ve Katar aleyhinde yayınlar yapıyorlardı
İNTERNET

Twitter BAE destekli o hesapları kapattı: Türkiye ve Katar aleyhinde yayınlar yapıyorlardı

Twitter aldığı karar ile birlikte Türkiye ve Katar'ın aleyhine yayın yapan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli "sahte Orta Doğu uzmanlarının" hesaplarını kapattı.Kapatılan 19 hesaptan geçen yıl 46 farklı yayın organında 90'dan fazla makale yayınlandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed bin Zayed.
Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed bin Zayed.

Twitter, Türkiye ve Katar'ın aleyhine yayın yapan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli "sahte Orta Doğu uzmanlarının" hesaplarını kapattı.

ABD merkezli "The Daily Beast" adlı internet sitesinin haberine göre, Twitter, Newsmax ve Washington Examiner gibi haber sitelerinde Orta Doğu hakkında "uzman" adı altında yayın yapan kişilerin hesabına ulaşımı engelledi.

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90'dan fazla makale yayınlandı

Söz konusu 19 hesapta kullanılan isimlerin, geçen yıl 46 farklı yayın organında 90'dan fazla makale yayımladığı, ancak bu kişilerin "gerçek" insanlar olmadığı ortaya çıktı.

The Daily Beast'e konuşan bir Twitter yetkilisi, söz konusu hesapların, bir devlet tarafından desteklendiğine dair ellerinde somut kanıt olduğunu vurguladı.

Sahte uzmanlar Türkiye'nin Libya'daki varlığından rahatsız

  • Söz konusu hesapların makalelerinde BAE yanlısı görüş bildirdiği, Katar ve Türkiye'yi eleştirdiği ve İran'a daha çok yaptırım getirilmesi gibi konuları savunduğu kaydedildi.
  • Tüm hesaplardaki yazıların hemen hemen aynı cümlelerle yayımlandığına işaret edilirken, bu hesapları kullananların Türkiye'nin Libya'daki rolünden de rahatsız olduğu kaydedildi.

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