|
Reklam
Reklam
Teknoloji

Twitter Blue Türkiye'de kullanıma açıldı: Fiyatı dikkat çekiyor

Twitter'ı satın aldığı günden itibaren birçok yenilik getiren Elon Musk, merakla beklenen 'Twitter Blue' özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu. Mavi tikli Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı da belli oldu. Aboneliğin fiyatları ise dikkat çekti.

11:04 . 10/03/2023 Cuma
Diğer
Twitter Blue Türkiye'de

Twitter Blue Türkiye'de

Twitter’ın gelirlerini artırmak için başlattığı ücretli abonelik hizmeti son aylarda defalarca kullanıma açılıp geri kaldırıldı. Beklenen Tiwtter Blue özelliği Türkiye'de kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Twitter Blue Türkiye fiyatı

Web sitesi üzerinden satın alındığında, Twitter Blue fiyatı aylık 150 TL, yıllık ise 1569 TL'ye denk geliyor.

Twitter iOS uygulamasından satın alındığında ise Twitter Blue ücreti; aylık 209 TL, yıllık ise 2 bin 199 TL'ye çıkıyor.

İki aşamalı güvenli giriş özelliği de normal Twitter kullanıcılarından alınıp Twitter Blue abonelerine sunulacak.


İşte Twitter Blue hizmetinin sağladığı avantajlar:
  • Mavi tik alma
  • Tweet düzenleme
  • 60 dakika uzunluğunda video yükleyebilme
  • Sohbetleri sabitleyebilme
  • Reklamsız ve en popüler makalelere kolay ulaşabilme
  • Okuma modu
  • Paylaşılan tweetleri geri alma
  • Yapılan yorumların en üstte görülmesi

#Twitter
#sosyal medya
#Elon Musk
2 saat önce
default-profile-img
Twitter Blue Türkiye'de kullanıma açıldı: Fiyatı dikkat çekiyor
Mart ayı Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
TOKİ'den deprem seferberliği: Konutlar güvenle yükselecek
Yargıtay kararı bozdu: Kılıçdaroğlu'na kötü haber
Meta Twitter'a rakip olacak platform üzerinde çalışıyor
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Cerrahpaşa protestosu: Tahliye kararına 'Görev yerimiz değişiyor' diyerek karşı çıktılar
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.