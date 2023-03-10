Twitter Blue Türkiye'de kullanıma açıldı: Fiyatı dikkat çekiyor

Çin'de bir yaşındaki bebeğin beyninden, ikizinin fetüsü cerrahi olarak çıkarıldı. Bu olayın, bilinen tarihte sadece birkaç kez gerçekleşen bir anomali olduğu dile getirildi. İncelemeler sonucunda, bebeğin aslında bir ikiz kardeşi olduğu, fakat gelişme gösteremeyerek kardeşinin kafatasının içine sıkıştığı ortaya çıktı.