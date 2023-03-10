Twitter Blue Türkiye'de kullanıma açıldı: Fiyatı dikkat çekiyor

Twitter Blue Türkiye'de
Twitter’ın gelirlerini artırmak için başlattığı ücretli abonelik hizmeti son aylarda defalarca kullanıma açılıp geri kaldırıldı. Beklenen Tiwtter Blue özelliği Türkiye'de kullanıcıların hizmetine sunuldu.
Twitter Blue Türkiye fiyatı
Web sitesi üzerinden satın alındığında, Twitter Blue fiyatı aylık 150 TL, yıllık ise 1569 TL'ye denk geliyor.
Twitter iOS uygulamasından satın alındığında ise Twitter Blue ücreti; aylık 209 TL, yıllık ise 2 bin 199 TL'ye çıkıyor.
İki aşamalı güvenli giriş özelliği de normal Twitter kullanıcılarından alınıp Twitter Blue abonelerine sunulacak.
- Mavi tik alma
- Tweet düzenleme
- 60 dakika uzunluğunda video yükleyebilme
- Sohbetleri sabitleyebilme
- Reklamsız ve en popüler makalelere kolay ulaşabilme
- Okuma modu
- Paylaşılan tweetleri geri alma
- Yapılan yorumların en üstte görülmesi