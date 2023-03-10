|
Reklam
Reklam
Gündem

Whatsapp üzerinden DEAŞ'a para topladıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne Whatsapp'ta açtıkları grup üzerinden para toplayarak finansman sağladıkları iddia edilen 7 şüpheli 7 ilçedeki eş zamanlı operasyonla yakalandı.

10:13 . 10/03/2023 Cuma
DHA
Arşiv

Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terörizmin finansmanın önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında, Whatsapp'ta "Allah Yolunda" adıyla açılan grupta Suriye'de bulunan HOL Kampındaki DEAŞ örgütü mensuplarına ulaştırılmak üzere çeşitli örgütsel terimler kullanılarak para toplandığı belirlendi. Bu yolla DEAŞ terör örgütüne finansman sağlandığı şeklindeki istihbari bilgiler ışığında yapılan çalışmalarda İstanbul'da ikamet eden 7 şüphelinin grupta para topladığı tespit edildi. 

Bu şüphelilerden bir tanesinin daha önce terörizmin finansmanı kapsamında adli işlem gördüğü ve yargılanmasının devam ettiği ortaya çıktı. Şüphelilerin, iletişim trafiği kayıtlarında çok sayıda örgüt üyeliğinden işlem gören kişilerle görüşme kayıtlarının olduğu, MASAK'tan alınan banka hesap hareketlerinde de örgütsel terimli işlem açıklamalarıyla para transferlerinin olduğu, aralarında para transfer kaydı bulunan kişilerin birkaçıyla ortak şüpheli para hareketlerinin olduğu da tespit edildi.

7 ilçede operasyon

Bunun üzerine Tuzla, Bahçelievler, Beyoğlu, Pendik, Üsküdar, Kağıthane ve Avcılar'da ikamet eden 7 şüpheli hakkında bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. 







#DEAŞ
#operasyon
#Whatsapp
1 saat önce
default-profile-img
Whatsapp üzerinden DEAŞ'a para topladıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı
10 milyon TL'ye satılan lüks villalar da depremde yerle bir oldu
Twitter Blue Türkiye'de kullanıma açıldı: Fiyatı dikkat çekiyor
ÖZET | Manchester United-Real Betis: 4-1
Deprem bölgesinde hasar tespiti yapılamayan binalar için 31 Mart'a kadar süre tanındı
Gelin adayına nişanında ağlatan sürpriz: Vefat eden babasıyla birlikte resmettiler
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.