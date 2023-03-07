Ankara'da DEAŞ operasyonu: 18 kişi yakalandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu
Alınan bilgiye göre, Ankara Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan uzun soluklu risk ve teknik analiz çalışmaları neticesinde; çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbaratı yapılan ve bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri bilgileri elde edilen toplam 20 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 18 şahıs yakalandı.
Firari şahısların yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği bildirildi. Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz neticeleri çerçevesinde yabancı terörist savaşçı YTS kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilmeleri planlandığı öğrenildi.
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