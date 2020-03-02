Teknoloji Twitter hissedarları Jack Dorseyden rahatsız
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Twitter hissedarları Jack Dorsey'den rahatsız

Twitter'ın kurucusu ve aynı zamanda CEO'su olan Jack Dorsey'in yönetim biçiminden memnun olmayan hissedarlar Dorsey'i görevden almak istiyor. Dorsey'in ABD seçimleri öncesi politik reklam almayı yasaklaması hissedarların harekete geçmesinde etkili oldu.

Haber Merkezi Reuters
arşiv
arşiv

Dünya'nın en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olan Twitter’da büyük miktarda hisse satın alan ABD merkezli fon şirketi Elliott Management, şirketin CEO’su Jack Dorsey’nin görevden alınması dahil bir dizi değişiklik talep ediyor.

Reuters'ın haberine göre Elliott Management, Twitter'ın üç kişilik boşluk olan yönetim kuruluna dört isim atadı.

arşiv

Dorsey, Twitter'ın yanı sıra Square'in de CEO'luğunu yapması soru işaretlerini yanında getirdi. Twitter hisselerindeki görece zayıf performans nedeniyle sık sık eleştiriliyor. 2006 yılında kurulan San Francisco merkezli Twitter’ın, piyasa değeri 25,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Yatırım fonu

JACK DORSEY GİDERSE NE DEĞİŞİR?

Jack Dorsey, agresif Trump karşıtlığı ile bilinirken siyasi reklamlara yasak koymasıyla da tartışmaların odağı haline gelmişti. Dorsey’in şirketin yönetiminden uzaklaştırılma ihtimali basit bir hisse devri operasyonundan çok daha fazlası anlamına gelebilir. Yönetime giren yeni isimlerin Dorsey’in sık seyahatlerini ve bir süre Afrika’dan çalışma istediğini kendisini devirmeye yönelik kullanması bekleniyor. Haberin ardından Twitter hisselerinin yüzde 7 primli olması dikkat çekti.

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