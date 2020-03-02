Twitter hissedarları Jack Dorsey'den rahatsız

Dünya'nın en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olan Twitter’da büyük miktarda hisse satın alan ABD merkezli fon şirketi Elliott Management, şirketin CEO’su Jack Dorsey’nin görevden alınması dahil bir dizi değişiklik talep ediyor.

Reuters'ın haberine göre Elliott Management, Twitter'ın üç kişilik boşluk olan yönetim kuruluna dört isim atadı.

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Dorsey, Twitter'ın yanı sıra Square'in de CEO'luğunu yapması soru işaretlerini yanında getirdi. Twitter hisselerindeki görece zayıf performans nedeniyle sık sık eleştiriliyor. 2006 yılında kurulan San Francisco merkezli Twitter’ın, piyasa değeri 25,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Yatırım fonu

JACK DORSEY GİDERSE NE DEĞİŞİR?

Jack Dorsey, agresif Trump karşıtlığı ile bilinirken siyasi reklamlara yasak koymasıyla da tartışmaların odağı haline gelmişti. Dorsey’in şirketin yönetiminden uzaklaştırılma ihtimali basit bir hisse devri operasyonundan çok daha fazlası anlamına gelebilir. Yönetime giren yeni isimlerin Dorsey’in sık seyahatlerini ve bir süre Afrika’dan çalışma istediğini kendisini devirmeye yönelik kullanması bekleniyor. Haberin ardından Twitter hisselerinin yüzde 7 primli olması dikkat çekti.