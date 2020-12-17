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Teknoloji Twitter koronavirüs aşısı hakkındaki yanıltıcı bilgileri kaldıracak
İNTERNET

Twitter koronavirüs aşısı hakkındaki yanıltıcı bilgileri kaldıracak

Twitter, kullanıcıların aşı hakkındaki paylaşımlarını inceleyerek olumsuz yorumlar içeren ve insanları etkileyebilecek olan paylaşımlara uyarı ekleyecek. Daha sonrasında geçtiğimiz dönemlerde farklı konularda da olduğu gibi belirli prosedürler çerçevesinde tweet'ler silinebilecek.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter
Twitter

Facebook, Twitter ve YouTube gibi dünya genelinde yüz milyonlarca hatta milyarlarcakişiye erişen platformlar, koronavirüshakkındakiyanlış bilgileri kaldırma konusunda hassasiyet gösteriyor.

Yanlış ya da yanıltıcı içerikler kaldırılacak.

Geçtiğimiz dönemlerde buna özel olarak çalışmalar yapan şirketler, aşıyla alakalı ortaya çıkan yanıltıcı bilgileri için de gereğini yapmaya başlıyor. Hatta ilk örnek Twitter'dan. Böylece aşıların insanlara kalıcı zararlar vereceği yönündeki paylaşımlar belirli bir prosedür çerçevesinde platformdan kaldırılıyor.

Böylece, geçtiğimiz dönemlerde de farklı konularda devreye sokulan uyarı sistemiyle tweet'ler ilk etapta işaretlenecek ve ardından kaldırılabilecek.

Gelecek hafta itibariyle bu sistemi hayata geçirecek olan Twitter, öncelikle bir uyarı mekanizmasını devreye sokacak. Yani ilk etapta aşıyla alakalı insanların kararlarını etkileyecek olumsuz yorumlariçeren tweet'leri işaretleyecek. Hatta bununla birlikte ülkelerdeki sağlık kuruluşlarına ve ilgili makalelere bağlantı verilecek.

Ama daha sonrasında az önce de bahsettiğimiz üzere bu paylaşımlar kaldırılacak. Süreç, ülkelerdeki sağlık kuruluşlarıyla eşzamanlı olarak yürütülecek. Benzer çalışma daha önce de görüldüğü için kullanıcıların uyarıları yadırgamayacağı aşikar.

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