Twitter'da yeni dönem: Arama ve şifreli mesajlaşma geliyor

Musk, geçen yıl duyurduğu şifreli doğrudan mesajlar (DM'ler), uzun biçimli tweet'ler ve ödemeler gibi özelliklere sahip olacağını söylediği " Twitter 2.0 The Everything App" planlarına dair açıklama yaptı. Salı günü bir tweet'te, "Yakında, bu platformdaki herhangi bir kullanıcıyla sesli ve görüntülü sohbet olacak, böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla telefon numaranızı vermeden konuşabilirsiniz." dedi.