|
Teknoloji

Twitter aktif olmayan hesapları kaldırıyor: Takipçi sayınız düşebilir

Sosyal medya platformu Twitter'da aktif olmayan hesaplar kaldırılıyor. Açıklama, şirketin CEO 'su Elon Musk'tan geldi. Birkaç yıldır etkin olmayan hesapların "temizleneceğini" belirten Musk, "Bu nedenle muhtemelen takipçi sayısında düşüş göreceksiniz" dedi.

10:02 . 9/05/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Tesla ve SpaceX'in de sahibi olan Twitter CEO'su Elon Musk, birkaç yıldır etkin olmayan hesapların sosyal medya platformundan kaldırılacağını açıkladı. Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunarak birkaç yıldır etkin olmayan hesapları temizleyeceklerini belirten Musk, "Bu nedenle muhtemelen takipçi sayısında düşüş göreceksiniz" ifadesini kullandı. Twitter'ın politikasına göre kullanıcıların hesaplarının etkinliğini korumak için en az 30 günde bir giriş yapmaları gerekiyor.

Mavi tik artık ücretli

Twitter'da Musk dönemindeki en büyük değişikliklerden biri 'onaylı hesap' anlamına gelen mavi tik rozetinin ücretli hale getirilmesi oldu. Twitter Blue, her ülkede değişiklik gösterse de ortalama aylık 8 dolar gibi ücretle satın alınırken bu durum hesapların güvenilirliği konusunda soru işaretlerine yol açtı. Beyaz Saray'ın aralarında bulunduğu çok sayıda kamu ve medya kuruluşuyla milyonlarca takipçisi bulunan ünlü isimler Twitter'ın 'mavi tik' uygulaması için ödeme yapmayı kabul etmiyor.



#Twitter
#Elon Musk
#mavi tik
14 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.