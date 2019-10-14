Teknoloji Twitterdan TRT Worlde sosyal medya sansürü
İNTERNET

​Twitter'dan TRT World’e sosyal medya sansürü

Twitter'dan TRT World’e sosyal medya sansürü

Sosyal medya platformu Barış Pınarı Harekatı'na yönelik haberleri İngilizce olarak okuyucularına duyuran TRT World'a sansür uygulamaya başladı. TRT World içeriklerine erişmek isteyen takipçiler, "Bu tweet hassas içeriğe sahip olabilir" notuyla karşılaşıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sosyal medya platformu Twitter.
Sosyal medya platformu Twitter.

Barış Pınarı Harekatı’yla birlikte Türkiye aleyhine sosyal medyada başlatılan karalama kampanyalarına bir de sansür eklendi.

Operasyan ile ilgili gerçekleri İngilizce olarak tüm dünyaya duyuran Türkiye için en önemli medya kanallarından biri olan TRT World’ün içerik paylaşımları Twitter tarafından engellenmeye başladı.

HASSAS İÇERİK UYARISI!

  • TRT World’ün takipçileri, içeriklere erişmek istediklerinde, “Bu tweet hassas içeriğe sahip olabilir” notuyla karşılaşıyor. Buna karşın Twiter yönetimi, YPG/PKK terör örgütü iltisaklı birçok kullanıcının gerçek olmayan fotoğraf ve bilgilerle paylaştıkları dezenformasyon içerikli paylaşımları görmezden gelmeye devam ediyor. Uygulanan bu çifte standard birçok kullanıcının yoğun tepkisiyle karşılaşıyor.

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